По сути данная модель представляет из себя локализованную версию китайского кросс-купе Geely Tugella.

На российском рынке стартовали продажи нового бренда Knewstar с первой моделью под индексом 001. Это переработанное кросс-купе Geely Tugella с небольшими изменениями во внешнем дизайне. Модель предлагается в трех комплектациях и с одним турбомотором, доступным в двух уровнях мощности. Минимальная цена составляет 3 795 990 рублей.

В основной комплектации Luxury кросс-купе будет оборудовано двухлитровым двигателем мощностью 200 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Разгон до 100 км/ч автомобиль осуществляет за 7,4 секунды. В стандартное оборудование входят, например, светодиодные фары, 19-дюймовые диски, кожаный салон с черным потолком, двухзонный климат-контроль и сиденья с электрическими регулировками. Медиасистема включает два дисплея по 12,3 дюйма, камеры кругового обзора и восемь динамиков. Дополнительно модель 001 будет комплектоваться панорамной крышей, датчиками дождя и света, бесключевым доступом и электроприводом для багажного отделения.

Средняя комплектация Flagship оценена в 4 025 990 рублей. Эта версия оснащена 20-дюймовыми колесами, комбинированной отделкой в салоне, а также креслами с функциями вентиляции и памятью, помимо беспроводной зарядки. Багажник дополнен бесконтактным сенсором, количество динамиков увеличилось до 12, а коробка передач теперь имеет подрулевые переключатели. Также расширены функции ассистентов водителя.

За модификацию Flagship Sport потребуется дополнительная плата в размере 100 тысяч рублей. Основные плюсы этой версии — двигатель мощностью 238 лошадиных сил и черные колесные диски. Бренд Knewstar впервые появился на российском рынке примерно неделю назад. В планах компании — представить более компактный кроссовер 002, который, согласно предварительным данным, может быть переименован из Geely Atlas.