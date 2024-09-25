Новинка имеет первый электромотор, который был произведен в России

АвтоВАЗ начал производство электрической версии Lada Largus. Планируется, что она будет ориентирована как на потребителей пассажирского универсала, так и на коммерческих пользователей в виде фургона, оснащенного единственным силовым агрегатом, разработанным в России. Запас хода составляет до 420 километров, а цена начинается от 2 990 000 рублей с учетом государственных субсидий, что делает e-Largus самой дорогой серийной моделью Lada на сегодняшний день.

Электромотор этой модели обладает пиковой мощностью 163 лошадиных силы, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,5 секунды и максимальную скорость в 145 км/ч. Электромобиль использует две батареи, одна из которых расположена в моторном отсеке, а другая занимает место топливного бака, что позволяет сохранить грузовой отсек без изменений. Для пассажирской версии e-Largus указанный запас хода составляет 420 километров, в то время как грузовая версия сможет проехать не менее 320 километров.

Электрическая силовая установка для Lada e-Largus была разработана в рамках группы компаний «Итэлма», в то время как аккумуляторные батареи и системы терморегуляции производятся в России. Таким образом, уровень локализации этого электромобиля превышает 50%.

Генеральный директор компании Максим Соколов сообщил, что к концу года будет собрано несколько десятков автомобилей Lada e-Largus. Объёмы дальнейшего производства будут зависеть от спроса, который, по мнению руководителя АвтоВАЗа, в значительной степени зависит от уровня государственной поддержки для рынка российского электромобилестроения. Дата начала продаж будет объявлена позже.

До конца текущего года модельный ряд Lada Largus также будет расширен за счёт семиместной версии, кроссовера и варианта с битопливным двигателем. Кроме того, в Тольятти уже запущены работы над обновленной версией модели.