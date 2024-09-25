Компания является разработчиком популярной ИИ-модели преобразования текста в изображения Stable Diffusion

Джеймс Кэмерон, режиссер таких фильмов, как «Терминатор», стал членом совета директоров компании, занимающейся искусственным интеллектом Stability AI. Это решение оказалось довольно неожиданным, особенно учитывая предостережения Кэмерона о потенциальных угрозах, которые искусственный интеллект может представлять для человечества. Также будет любопытно увидеть, как отреагирует профсоюз актеров, ранее протестовавший против применения генеративного ИИ в киноиндустрии.

«Джеймс Кэмерон смотрит в будущее и ждет, когда остальные последуют его примеру. Наша задача в Stability AI заключается в том, чтобы преобразовать визуальные медиа в следующем столетии, предоставляя творцам мощные инструменты искусственного интеллекта для реализации их идей. Мы обладаем уникальным преимуществом для достижения этой цели с таким технологическим и креативным гением, как Джеймс, в руководстве нашей компании», - отметил генеральный директор Прем Аккараджу.

Действительно, существует определенная ирония в том, что Кэмерон присоединяется к компании, сосредоточенной на генеративном ИИ, особенно учитывая, что это визуально ориентированная организация, в отличие, к примеру, от OpenAI. Искусственный интеллект Скайнет из «Терминатора» часто упоминается как вымышленный пример сценария, в котором человечество теряет контроль над мощной системой ИИ. В интервью CTV в 2023 году Кэмерон упомянул «Терминатора», когда его спросили о возможных угрозах, связанных с ИИ.

«Я вас предупреждал в 1984 году, но вы не слушали. На мой взгляд, опасность превращения ИИ в оружие является наиболее серьезной. Мы можем оказаться в гонке ядерных вооружений в области ИИ, и если мы его не разработаем, кто-то другой обязательно это сделает, и тогда проблемы усугубятся», — отметил он.

Кэмерон также упоминал угрозу от систем наподобие Скайнет, использующих глубокие подделки для манипуляции людьми, что может привести к катастрофическим последствиям для человечества. Тем не менее, режиссер смягчил свои взгляды на ИИ, подчеркивая его потенциал в создании визуальных эффектов для кино.

«Я посвятил свою карьеру поиску новых технологий, которые расширяют горизонты возможного и помогают рассказывать удивительные истории», — добавил он.