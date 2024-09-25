Пользователи Nvidia GTX 1660 Super могут рассчитывать лишь на 30 FPS прим низких настройках графики

Ранее появилась информация о датах релиза Monster Hunter Wilds — 28 февраля 2025 года. Теперь есть точная информация о системных требованиях для игры на ПК. Компания Capcom обозначила Nvidia GTX 1660 Super и AMD RX 5600 XT как минимальные требования по GPU. В этом случае пользователь сможет рассчитывать на разрешение 720p с масштабированием до 1080p при «низких» графических настройках и всего 30 кадров в секунду.

Стоит отметить, что эти графические процессоры не относились к высокому классу на момент их выхода. Прошло около пяти лет, и вероятно, придется трезво оценивать, что вы сможете получить от них в совершенно новом проекте, который должен появиться на рынке в начале 2025 года. Тем не менее, время не щадит старые видеокарты.

Capcom могла бы выбрать более современные графические процессоры для своих минимальных требований и затем предложить более привлекательные настройки. Однако, использование устаревших GPU и менее впечатляющих графических параметров в некотором смысле делает игру более доступной для пользователей.

Если брать "Рекомендуемые настройки", речь идет о графических процессорах, таких как RTX 2070 Super, RTX 4060 и RX 6700 XT. С такими характеристиками вы получите нативное 1080p на «среднем» уровне с 60 кадрами в секунду. Это выглядит вполне приемлемо, если не учитывать, что в настройках также предусмотрена генерация кадров. Она обеспечивает плавность изображения, однако, отклик может оказаться не таким быстрым.

Разумеется, Capcom могла бы увеличить требования к GPU и уменьшить зависимость от Frame Gen. Но в таком случае была вероятность столкнуться с существенно более дорогими графическими процессорами в категории "Рекомендуемые".