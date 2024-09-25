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Zelikman
Capcom объявил точную дату выхода Monster Hunter Wilds — 28 февраля 2025 года
Старт продаж начнётся одновременно на компьютерах и игровых консолях.

  Monster Hunter Wilds наконец-то получила дату релиза, что позволяет Capcom оставить позади неопределённый период «2025». Более того, игра выйдет на ПК в тот же день, что и на консолях — 28 февраля 2025 года. Это должно стать значимым событием для франшизы.

  Хотя одновременный запуск на всех платформах не является новшеством для Capcom, это в новинку для серии Monster Hunter. Ранее Capcom намекала на полную поддержку ПК для Wilds, но после опыта с Monster Hunter World и Rise у многих оставались переживания, что ПК-версии снова придётся ждать.

  Выпуск нового трейлера во время PlayStation State of Play не внес ясность в ситуацию, поскольку в нём упоминалась только дата выхода для PS5, а другие платформы не были обозначены. К счастью, Capcom представила альтернативную версию трейлера, которая подтвердила хорошие новости: три платформы, одно совместное время выхода — 28 февраля.

  Понимание популярности Capcom Monster Hunter на ПК становится очевидным, если проанализировать тенденцию возрастания интереса к серии за последние годы. С момента объявления Wilds в 2023 году, поклонники платформы ПК массово вернулись к игре Monster Hunter World, что привело к рекордному количеству одновременных игроков за последние три года. Даже спустя девять месяцев, World продолжает оставаться на вершине списков самых популярных игр.

  Игроки на ПК явно ценят Monster Hunter и в новом трейлере представлено множество интересных деталей. Этот ролик акцентирует внимание на сюжетной линии больше, чем предыдущие, представляя второй регион Wilds — Scarlet Forest. В игре динамическая погода займет важное место: были продемонстрированы песчаные бури, угрожающие первому региону Wilds, тогда как в Scarlet Forest будет происходить тропический шторм, который «влияет на окружающую среду, снижая видимость и вызывая подъемы водных потоков», как сообщает Capcom.

#игры #компьютеры #гейминг #консоли #monster hunter wilds
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