Старт продаж начнётся одновременно на компьютерах и игровых консолях.

Monster Hunter Wilds наконец-то получила дату релиза, что позволяет Capcom оставить позади неопределённый период «2025». Более того, игра выйдет на ПК в тот же день, что и на консолях — 28 февраля 2025 года. Это должно стать значимым событием для франшизы.

Хотя одновременный запуск на всех платформах не является новшеством для Capcom, это в новинку для серии Monster Hunter. Ранее Capcom намекала на полную поддержку ПК для Wilds, но после опыта с Monster Hunter World и Rise у многих оставались переживания, что ПК-версии снова придётся ждать.

Выпуск нового трейлера во время PlayStation State of Play не внес ясность в ситуацию, поскольку в нём упоминалась только дата выхода для PS5, а другие платформы не были обозначены. К счастью, Capcom представила альтернативную версию трейлера, которая подтвердила хорошие новости: три платформы, одно совместное время выхода — 28 февраля.

Понимание популярности Capcom Monster Hunter на ПК становится очевидным, если проанализировать тенденцию возрастания интереса к серии за последние годы. С момента объявления Wilds в 2023 году, поклонники платформы ПК массово вернулись к игре Monster Hunter World, что привело к рекордному количеству одновременных игроков за последние три года. Даже спустя девять месяцев, World продолжает оставаться на вершине списков самых популярных игр.

Игроки на ПК явно ценят Monster Hunter и в новом трейлере представлено множество интересных деталей. Этот ролик акцентирует внимание на сюжетной линии больше, чем предыдущие, представляя второй регион Wilds — Scarlet Forest. В игре динамическая погода займет важное место: были продемонстрированы песчаные бури, угрожающие первому региону Wilds, тогда как в Scarlet Forest будет происходить тропический шторм, который «влияет на окружающую среду, снижая видимость и вызывая подъемы водных потоков», как сообщает Capcom.