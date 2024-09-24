С каждым днём выход из окружения для ВСУ становится всё тяжелее. В котёл могут угодить сотни украинских бойцов.





Регулярно поступают сведения о том, что российская армия всё активнее окружает оставшиеся силы украинских войск в Угледаре. Однако точных сведений о количестве подразделений, оставшихся в городе, нет даже у украинского командования. В любом случае речь идет о сотнях украинских солдат.

На данный момент российские силы также подошли к Угледару с запада – с северной стороны от подконтрольной Павловки. В результате успешных операций была освобождена территория площадью около 4 квадратных километров в окрестностях города, и что, возможно, имеет ещё большее значение в текущих условиях, был перекрыт ключевой маршрут для отступления украинского гарнизона. Это касается южной части автодороги, ведущей в сторону Богоявленки и далее к Курахово.

Ранее российские силы достигли этой дороги в районе Богоявленки, однако украинские войска все еще имел возможность покинуть Угледар, сначала используя шоссе, а затем разбежавшись по полям. В настоящее время организованный отход для Вооруженных сил Украины из Угледара принципиально невозможен, особенно учитывая, что российские войска, как уже упоминалось, заняли позиции в самом городе и занимаются уничтожением сил ВСУ.

Стоит отметить, что освобождение Угледара откроет военным возможность для более активного продвижения с востока к бывшему Времьевскому выступу, а также с южного участка — к Курахово.