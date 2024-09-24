Также на рынке будет представлена обновлённая модель Largus Cross





До конца 2024 года АвтоВАЗ планирует расширить линейку Lada Largus, возобновив выпуск семиместной версии и модели Largus Cross. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» вице-президент по продажам Дмитрий Костромин.

По его словам, массовое производство новых вариантов универсала начнется в четвертом квартале текущего года. На данный момент перезапущенный Largus предлагается в виде пассажирского пятиместного автомобиля с пятью дверями по цене от 1 660 000 рублей, а также как коммерческий фургон, который стоит на 10 тысяч дороже. Дмитрий Костромин отметил, что с начала возобновления сборки Ларгуса в Ижевске было произведено более 10 тысяч автомобилей, из которых 3,5 тысячи уже нашли своих покупателей.





Наиболее заметными характеристиками новой кросс-версии, скорее всего, останутся увеличенный клиренс и защитный пластиковый обвес, не окрашенный в кузовной цвет. Возможно, с появлением новых версий также расширится ассортимент бортового оборудования для модели Largus. В настоящее время универсал предлагается только в базовых комплектациях Classic и Classic Plus.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, универсал вскоре будет доступен в биотопливной и полностью электрической версиях. Однако, сроки их реализации на данный момент остаются неизвестными.