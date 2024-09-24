Через несколько недель истечёт срок аренды серверов платформы, и сама Flibusta также прекратит своё существование

Согласно полученному сообщению, создатель онлайн-библиотеки Flibusta, Stiver, находится в больнице и в скором времени может покинуть этот мир. Он поделился со своей аудиторией, что со здоровьем ему уже ничего не поделать.

Это известие огорчило бесчисленное количество читателей, для которых Flibusta стала важной частью жизни, источником вдохновения и знаний. Stiver сообщил, что вместе с ним закончится и история проекта Flibusta — бесплатной некоммерческой библиотеки. На просторах сайта пользователи могли читать или скачивать любую литературу абсолютно бесплатно. По словам основателя платформы, сервер сайта оплачен ещё на несколько недель, но по истечении этого срока, Flibusta прекратит свое существование окончательно.





Сам сайт был создан в знак протеста против другой онлайн-библиотеки — Librusec. Последняя в далёком 2009 году поменяла свою политику, и стала коммерческой организацией. В ответ на это Stiver, проживающий на территории Германии, открыл собственную платформу, целью которой не был коммерческий заработок. Сама идея Flibusta была в том, чтобы дать пользователям возможность читать книги и свободно делиться ими со с другими.

В настоящий момент часть пользователей предпринимает попытки сохранить все достижения создателя сайта, скачав все имеющиеся ресурсы с серверов. Однако, сам бренд Flibusta, судя по всему, навсегда уходит в историю, как и его создатель.