Ранее утекли изображения новой разобранной Nintendo Switch.

Недавно в социальных сетях появились несколько снимков, которые, демонстрируют внешний вид нового портативного устройства от Nintendo. Хотя подлинность изображений не подтверждена, они согласуются с ранними утечками информации о характеристиках будущего гаджета и прошли тщательную проверку.

В утечке данных содержатся скриншоты системы автоматизированного проектирования (CAD), фотографии разобранного устройства и частичный взгляд на конструкцию материнской платы без установленной электроники. На изображениях видно, что следующая версия Switch напоминает своего предшественника, но с некоторыми заметными изменениями.

На двух CAD-фотографиях присутствует оригинальный Switch для сравнения, что показывает, что обновленный дизайн значительно крупнее. Хотя размещение кнопок почти такое же, как у предыдущей версии, в новом варианте крепления заменили на магниты. Также, центральный блок теперь имеет два порта USB-C, один из которых расположен сверху, а другой — снизу.





Считается, что источник получил модель шасси от компании, занимающейся разработкой аксессуаров для ожидаемого устройства, и адаптировал ее для создания CAD-рендеров.

Теоретически, любой желающий мог бы сделать поддельный дизайн и напечатать корпус на 3D-принтере, основываясь на ранее утечках. Тем не менее, источник, знакомый с внутренними отчетами, которые Nintendo отправила сторонним разработчикам, сообщил VGC, что просочившийся дизайн совпадает с этими документами.

Кроме того, исследование материнской платы, проведенное Digital Foundry Eurogamer, указывает на то, что подделать ее будет крайне сложно. На фотографии видны слоты для двух анонсированных модулей оперативной памяти LPDDR5X по 6 ГБ каждый, а memory-интерфейс вероятно 128-битный, что может обеспечить скорость передачи данных до 102 ГБ/с.