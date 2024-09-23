Всего компания получила свыше 10 млрд долларов от продаж игры и другой продукции

Существует информация о том, что популярная серия научно-фантастических шутеров Halo достигла впечатляющих 10 миллиардов долларов общей прибыли, что подтверждает её статус одного из самых доходных игровых брендов. Однако, поразительным является тот факт, что около 1,8 миллиарда долларов из этой суммы поступило от продаж таких товаров, как одежда, игрушки, книги, телешоу и лицензирование.

Эти данные, опубликованные в недавнем номере License Global Magazine, подчеркивают, насколько широко распространились образ Мастера Чифа и его вселенная. По словам руководителя секции потребительских товаров Xbox Джона Френда, наличие такого мощного интеллектуального свойства, как Halo, открывает возможности для заключения лицензионных соглашений с различными городами.

«Крайне важно оценивать франшизу и её сообщество, учитывая их уникальные черты и ценности, и разрабатывать программы, которые будут удовлетворять фанатов и развивать фэндом вокруг бренда», — добавил Френд.

В этом году в рамках стратегии бренда было выпущено множество новых товаров Halo, включая эксклюзивные фигурки Jazwares и еще множество коллабораций, которые показали высокий интерес со стороны потребителей. Все это происходит, несмотря на то, что последняя игра во франшизе, Halo Infinite, была выпущена в 2021 году.

Единственная сфера, где расширение Xbox для Halo не встретило такого же успеха, — это отмененный проект телесериала вживую на Paramount+. Эта масштабная адаптация стала исключением из успешной стратегии Microsoft по превращению Halo в нечто большее, чем просто уважаемую серию видеоигр. Тем не менее, сериал все еще держит приличные 70% на Rotten Tomatoes, что значительно превосходит оценки многих других недавних адаптаций.