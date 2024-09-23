По данным инсайдера, ближайшие два года весь упор будет сделан на обычных чипах Arrow Lake-S

Планируется, что настольные процессоры Core Ultra 200 должны будут выйти на рынок в следующем месяце, однако уже появились слухи о их возможных обновлениях. В последний раз информация о процессоре Arrow Lake-S для настольных ПК была представлена несколько месяцев назад, когда стало известно, что он будет оснащен улучшенной NPU и более крупным кристаллом, если проект все же будет реализован. Но, судя по новым слухам, подобное обновление может навсегда остаться в прошлом.

Недавние новости поступили от пользователя форума Chiphell, известного под ником Panzerlied, который ранее делился слухами о характеристиках графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 50 «Blackwell». В своем сообщении он утверждает, что обновление Arrow Lake-S отменено, и что оригинальная линейка теперь будет конкурировать с продукцией AMD как минимум в течение следующих двух лет в области настольных ПК.

В предыдущих материалах упоминались некоторые дополнительные ядра и потоки для настольных процессоров Intel Arrow Lake-S Refresh, однако Intel, похоже, теперь предпочитает дождаться выхода следующего поколения процессоров Nova Lake для настольных ПК. Ожидается, что Arrow Lake-S Refresh будут совместимы с сокетом LGA 1851, и текущие слухи подтверждают, что Nova Lake также будет работать с тем же сокетом. Но стоит помнить, что эта линейка запланирована на два года вперед, и многое может измениться.

Настольные процессоры Intel Arrow Lake-S будут конкурировать с другими чипами Zen 5, включая ожидаемые Ryzen 9000X3D, которые, как полагают, предложат отличную игровую производительность, что станет для Intel важным тестом на эффективность. Кроме того, могут появиться обновленные версии чипов Zen 4 и Zen 5, в то время как новейшие процессоры Zen 6 от AMD, вероятно, выйдут в тот же период, что и Nova Lake, в 2026 году.