Администрация Байдена намерена снизить зависимость от Китая в данной сфере

Министерство энергетики США объявило о выделении более трёх миллиардов долларов в виде грантов для поддержки проектов, ориентированных на развитие локального производства батарей для электромобилей. По информации CarBuzz, данная инициатива направлена на сокращение зависимости от Китая в этой области, что в некоторых аспектах становится критическим вопросом.

Выделенные средства будут использованы, в том числе, для исследования и разработки новых месторождений минералов, необходимых для изготовления аккумуляторов. Гранты получат компании, которые готовы улучшать и расширять свои мощности по сборке батарей и производству их компонентов, а также заниматься переработкой отработанных аккумуляторов.

Издание сообщает, что Министерство энергетики США обнаружило некоторые недостатки в местных производственных цепях, устранение которых поможет стимулировать рост данного сектора. Кроме того, власти страны надеются, что выделенные финансовые ресурсы значительно ускорят внедрение аккумуляторов нового поколения, в том числе твердотельных. Наконец, одним из результатов финансирования станет общее снижение цен на батареи, что положительно повлияет на стоимость электромобилей на рынке.

Предстоящее увеличение пошлин на электромобили из Китая также затронет импорт аккумуляторов и сырья для их производства. В то же время в США реализуются проекты, основанные на иностранной технологии. Например, компания General Motors заключила соглашение о сотрудничестве в энергетической области с Hyundai и рассчитывает получить доступ к китайским технологиям производства аккумуляторов через лицензионное соглашение с японской компанией TDK.