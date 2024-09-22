Смартфон не поддаётся сгибанию ни с одной из сторон

Серия iPhone 16 появилась на мировом рынке совсем недавно, и хотя Apple не произвела значительных изменений в дизайне iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, внутри устройства были внесены разные оптимизации, которые решают проблемы, отмеченные у прошлогодних моделей. Компания продолжает поддерживать высокое качество сборки, что подтверждается последним тестом на прочность, в котором iPhone 16 Pro Max практически не поддается прогибанию при нагрузке с обеих сторон.

Сразу после выхода новых моделей Зак, ведущий YouTube-канала JerryRigEverything, протестировал флагманское устройство Apple — iPhone 16 Pro Max в цвете Desert Titanium. Несмотря на ироничные комментарии к компании стоимостью в триллион долларов за отсутствие значительных изменений в дизайне и лишь новую модель, он выделяет несколько важных новых функций, включая добавление кнопки Camera Control. Эта кнопка оставляет заметные следы при царапании отмычкой 7 уровня по шкале Мооса, что свидетельствует о применении сапфира.





Однако автор контента отмечает, что кнопка не изготовлена из чистого сапфира, вероятно, из-за недостатков, связанных с резкой формы. Для проверки качества использованного сапфира применяется специализированный инструмент, но устройство практически не в состоянии это определить. Остальные компоненты iPhone 16 Pro Max выполнены из титана и стекла, причем титан царапается так же, как анодированный алюминий.

iPhone 16 Pro Max практически не сгибается ни под каким углом, будь то фронтальная или задняя сторона. Это может говорить о внедрении высококачественных материалов в устройство. В предыдущем видео о разборке стало известно, что меньшая модель iPhone 16 Pro имеет более толстую материнскую плату и металлическую крышку на аккумуляторе.