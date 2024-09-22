Сообщается, что под ударом в очередной раз оказался аэродром в Староконстантинове

В окрестностях Черкасской области были замечены несколько беспилотников «Герань-2», которые принадлежат российским вооруженным силам. Они облетали местность в поисках целей, после чего прозвучали взрывы. Эту информацию передали местные источники.

Из различных украинских областей поступают данные о ракетных ударах со стороны российских войск по объектам в Киевской, Хмельницкой и других областях Украины. В частности, в Хмельницком зафиксировано несколько мощных взрывов. Как сообщалось в украинских новостях, это уже четвертая атака в Хмельницкой области. Один из инцидентов произошел в административном центре региона. Есть данные, что среди целей ударов беспилотников Воздушно-Космических сил оказался военный аэродром в Староконстантинове, где в течение ночи неоднократно слышались взрывы.

Местные жители также сообщали о громких взрывах в Винницкой области. В Киевской области воздушная тревога звучала еще с вечера, примерно с 11 часов. Российские дроны-камикадзе были замечены в воздухе над регионом, что активизировало работу систем ПВО Вооруженных сил Украины.

Администрация вновь напомнила населению о запрете на съемку и фотографирование действий расчётов ПВО, сбитых дронов и мест, где произошли удары. Более того, власти Киева порекомендовали людям спрятаться в укрытиях и оставаться там до окончания воздушной тревоги. Поскольку сигнал тревоги был отменен лишь около семи утра, можно предположить, что авианалёт ударных дронов России был весьма интенсивным.