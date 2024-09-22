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Zelikman
Британская Ineos приостанавливает производство некоторых автомобилей из-за нехватки компонентов
Сообщается, что поставщик необходимых комплектующих оказался на грани банкротства

  Британская фирма Ineos временно приостановила производство внедорожников Grenadier на своем заводе в Амбахе и снизила объемы выпуска пикапа Quartermaster, сообщает Automotive News. Текущий спад продаж автомобилей в Европе лишь косвенно связан с этой ситуацией: причиной называется нехватка одного ключевого компонента у поставщика.

  Конкретные детали о недостающих комплектующих пока не раскрываются. Однако представители Ineos сообщили изданию, что партнёрская компания прекратила поставки из-за предбанкротного состояния. На основе этой информации, издание высказывает мнение, что партнером с проблемами является компания Recaro, которая сообщила о своих финансовых трудностях в июле текущего года.

  Компания заявила о практически двукратном увеличении объема продаж модели Grenadier в текущем году и о планах по выходу на новые рынки, такие как Мексика и Китай. Ожидается, что вернуться к прежним темпам производства Ineos сможет не раньше начала следующего года.

  Также известно, что модельный ряд Ineos может пополниться еще двумя новыми автомобилями — самой доступной моделью, которая будет аналогом Suzuki Jimny, и премиум-версией, стоимость которой может приблизиться к 100 тысячам евро. Компания также намеревалась запустить электрический внедорожник Fusilier, однако из-за снижения интереса к электромобилям этот проект был отложен.

#автомобили #европа #транспорт #рынок #ineos #grenadier #quartermaster
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