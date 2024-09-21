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Zelikman
Sony выпустит специальную ретро-версию PS 5 Pro, приуроченную к 30-летию PlayStation
Изделие будет выполнено в классических серых тонах, иметь первоначальный логотип бренда и выйдет ограниченным тиражом

  Sony недавно сообщила о выпуске специального издания, посвященного 30-летию PlayStation, которое возвращает пользователей к эпохе оригинальной консоли. Корпус выполнен в классическом сером цвете, характерном для PlayStation, и украшен многоцветным логотипом PS старого образца. Каждое устройство имеет уникальный номер ограниченной серии. Дополняет комплект соответствующий серый контроллер DuelSense Edge.

  В набор входит 2-ТБ SSD, WiFi 7, зарядная станция для DualSense и крышка для дисковода – сами дисководы приобретаются отдельно. Также в комплект включены несколько коллекционных предметов, таких как кабельный разъем в стиле оригинального контроллера PlayStation, кабельные стяжки, наклейка, плакат и скрепка PS. Цена на этот ретро-набор пока не озвучена, но ожидается, что она превысит 700 долларов, учитывая стоимость стандартной PS5 Pro и ограниченный тираж в 12 300 устройств.

  Для тех, кто не заинтересован в PS5 Pro, Sony также предлагает версию PlayStation 5, приуроченную к юбилею, с 1-ТБ SSD и стандартным контроллером DualSense, но без ограничения количества. В заключение Sony анонсировала выпуск PlayStation Portal в ретро-дизайне, а также контроллеров DualSense и DualSense Edge, чтобы предоставить пользователям полный пакет возможностей. Цены на эти устройства пока не объявлены.

  Фанаты смогут оформить предзаказ на ограниченные версии PlayStation 5 Pro, Portal и DualSense Edge через PlayStation Direct, начиная с 26 сентября. Sony сотрудничает с 26 розничными партнерами для поставок в регионы, где PS Direct недоступен. Кроме того, предзаказы на ретро-версию PS5 Digital Edition и контроллер DualSense также стартуют 26 сентября через PlayStation Direct.

#технологии #игры #sony #playstation #гейминг #ps 5 pro
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