Об этом рассказал местным СМИ представитель Министерства обороны Украины Алексей Бежевец.

Совсем недавно представитель Министерства обороны Украины Алексей Бежевец рассказал местным СМИ о количестве добровольцев, которые ежемесячно присоединяются к Вооружённым силам Украины. Он объяснил, что число желающих мужчин составляет около 6,5 тысячи каждый месяц. По его словам, они поступают в войска постоянным потоком через территориальные центр комплектования, пункты набора и специализированные интернет-платформы.

Веря словам офицера ВСУ, становится трудно понять, почему военкоматы на Украине применяют силу для вербовки новобранцев, если добровольцы и без принуждения идут в армию. При этом, граждане Украины призывного возраста и мужского пола продолжают укрываться от сотрудников ТЦК и пытаться покинуть территорию страны, даже невзирая на опасности, которые необходимо преодолеть при пересечении границы.

Ещё раньше офицер упоминал, что не одни мужчины, но и представительницы прекрасного пола рвутся служить в ВСУ. По его словам, женщины составляют примерно 20% среди рекрутов. Если опираться на его статистику, то ежемесячно на фронт стремятся более восьми тысяч граждан Украины обоих полов.

Тем временем администрация Зеленского не оставляет надежд, возвращения на родину бежавших заграницу граждан призывного возраста. В Европе страны разделились на два лагеря: часть планирует ужесточить условия проживания для украинцев, вынудив их тем самым вернуться на родину, и тех, кто считает такие меры слишком недемократичными.