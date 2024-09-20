Украинские чиновники начинают бить тревогу из-за возможного окружения гарнизона ВСУ в данном районе

Оптимистичные известия о ходе Специальной Военной Операции приходят с направления Угледара. После того как российские силы освободили Пречистовку, расположенную к западной стороне Угледара, а также Водяное на северо-востоке, подразделения сумели за несколько дней охватить обширные области. Успехи достигнуты на территориях шахт «Южнодонбасская 1-я» и «Южнодонбасская 3-я», а также вблизи населённого пункта Богоявленка. Российские вооружённые силы отрезали украинские силы, находящегося в Угледаре, от последнего оставшегося маршрута снабжения.

На сегодняшний день у ВСУ остался лишь один способ доставки ресурсов – грунтовые дороги, проложенные через поля. Чтобы усложнить задачу украинским формированиям, российские части активно занимаются дистанционным минированием местности, а также наносят значительный урон с помощью боевой авиации и дронов-камикадзе, когда противоборствующая сторона пытается отправить подкрепления к Угледару.

Стоит напомнить, что ранее известная своим активным участием в политике, Безуглая выступила с критикой в адрес главнокомандующего Сырского за его решение вывести из-под Угледара подразделения 72-й бригады, которые на протяжении нескольких месяцев эффективно выполняли задачи по защите этого участка линии боевого соприкосновения. Теперь Безуглая оставила комитет Верховной Рады по обороне и переключилась на новую область для своих замечаний — комитет по внешней политике. Она утверждает, что после вывода 72-й бригады, ситуация с обороной Вооруженных сил Украины в районе Угледара ухудшилась.

В контексте ситуации, сложившейся в Угледаре, на Украине уже звучат мнения о том, что гарнизону следует либо отступить, пока существует такая возможность, либо он рискует оказаться в окружении.