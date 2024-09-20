Получить смартфон Huawei Mate XT успела лишь часть людей, оформивших предзаказы

Huawei Mate XT был представлен 10 сентября и собрал миллионы предварительных заказов до своего запуска. Хотя эти заказы не дают точной картины будущих продаж, они всё же свидетельствуют о значительном интересе китайских покупателей к этому смартфону. Однако, сегодня те покупатели, которые горели желанием приобрести новинку, покинули магазины Huawei ни с чем. В последнем отчете сообщается, что они не смогли получить свои устройства из-за новой политики компании.

Вокруг Huawei Mate XT много обсуждений, особенно учитывая, что его анонс совпадает с выходом iPhone 16 от Apple в разных странах, включая Китай. Компания может столкнуться с негативными последствиями, поскольку, как сообщает Reuters, некоторые клиенты, назвавшие себя «преданными поклонниками», остались без покупки. Они выразили своё разочарование, узнав, что только те, чьи предварительные заказы были подтверждены, смогли получить свои устройства.

Базовая версия с 256 ГБ памяти будет стоить 2800 долларов. Несмотря на такую запредельную цену, китайские покупатели готовы заплатить эту сумму за использование Huawei Mate XT в повседневной жизни. Похоже, что у Huawei возникли трудности в цепочке поставок, что ограничило общее количество выпущенных устройств. Естественно, компании хотелось бы удовлетворить всех своих постоянных клиентов, но уникальный дизайн Huawei Mate XT усложняет массовое производство. Генеральный директор Ричард Ю отметил, что продажи превзошли ожидания, и смартфон с тройным складным корпусом распродался мгновенно.