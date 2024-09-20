В настоящий момент компания производит существенно больше автомобилей, чем требуется

Совместное предприятие Volkswagen и SAIC намерено остановить производство на одном из своих заводов в Китае, где выпускаются автомобили с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники. Главным кандидатом на закрытие является завод в Нанкине, где осуществляется сборка моделей Passat. Причиной данного решения стал избыток производства на фоне сокращающегося спроса на местном рынке.

Нанкинский завод имеет возможность производить до 360 тысяч автомобилей ежегодно, однако китайский рынок не в состоянии поглощать такое количество новых автомобилей в текущих условиях. Существует несколько версий на этот счет: возможно, предприятие будет закрыто, а сотрудники перераспределены по близлежащим заводам вместе с производством моделей Passat. По другой версии, совместное предприятие может попробовать реализовать свои производственные мощности.

Под угрозой закрытия оказывается и завод в Нинбо, который производит автомобили марки Skoda — сообщается, что он уже несколько месяцев не работает. Бренд Skoda планируют перепозиционировать на местном рынке, так как его популярность падает высокими темпами. На сегодняшний день автомобили Skoda составляют примерно 1% от общего объема продаж SAIC-VW, в то время как в 2018 году этот показатель достигал 17%.

Согласно данным Bloomberg, проблема перепроизводства затрагивает всю производственную сеть совместного предприятия. В Китае 39 заводов способны изготовить до 2,1 миллиона автомобилей в год, но сейчас их загрузка составляет менее 60%. Аналогичные трудности испытывает Volkswagen и в Германии, где избыток производственных мощностей на фоне снижения спроса заставляет руководство компании задумываться о сокращении рабочих мест и закрытии заводов.