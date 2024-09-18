Сообщается об участии таких компаний, как DICE, Criterion, Motive и Ripple Effect

На Дне инвестора EA одной из центральных тем стала новая игра Battlefield, о которой пока доступно лишь ограниченное количество информации. Однако в ходе мероприятия фанаты смогли узнать некоторые аспекты разработки этого проекта. Известно, что над игрой трудятся четыре студии, и они уделяют огромное количество времени во благо качества проекта.

Представляя тему Battlefield в видеопрезентации, Лора Миле отметила: «Ни одна франшиза не передает ощущения масштабной войны, эпических сражений, разрушений и динамичного экшена так, как Battlefield», — отметила Лора Миле представляя тему Battlefield в видеопрезентации.

В своем выступлении она удостоила внимания успеха франшизы, основываясь на этих ключевых элементах, однако признала, что некоторые выпуски, особенно Battlefield 2042, не оправдали ожиданий.

Чтобы следующая игра серии стала гораздо более успешной и ближе к требованиям поклонников, во время разработки были внесены «значительные изменения в их подход». На протяжении последнего года они активно взаимодействовали с сообществом, собирая отзывы и идеи, чтобы создать лучший игровой опыт для своих пользователей.

Байрон Бид также рассказал о процессе создания Battlefield, отметив, какую роль каждая из четырех студий играет в развитии игрового мира. Он подчеркнул, что DICE будет отвечать за многопользовательский режим, в то время как Criterion займется контентом как для одиночной, так и для многопользовательской игры. Motive, в свою очередь, применит свои навыки в повествовании и экшен-сценах, чтобы предоставить игрокам насыщенную кампанию для исследования. Наконец, Ripple Effect работает над новым опытом Battlefield, который будет «опираться на уникальное ДНК Battlefield, успешно прошедшее тестирование среди игроков».

Команда Battlefield Central Tech курирует все аспекты разработки будущей игры, концентрируя усилия на «обеспечении разработчиков необходимыми технологиями и инструментами для максимальной реализации их потенциала».