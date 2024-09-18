Крупные китайские автопроизводители продолжают пользоваться уходом европейских игроков





В ассортименте бренда будет три кроссовера разных размеров, из которых два планируется запустить в продажу до конца текущего года. Soueast намеревается создать сеть из около восьмидесяти дилерских центров.

На российском рынке дебютируют флагманский внедорожник S09 и более компактная модель S07. Известно, что обе машины будут оснащены семиместными салонами, бензиновыми турбомоторами, классическими автоматическими трансмиссиями и полным приводом.

В 2025 году в России ожидается появление самой маленькой модели – Soueast S06, которая уже сейчас представлена как городской кроссовер. На российском рынке под маркой Soueast появятся обновленные и переработанные версии моделей известного бренда Jetour. Эта компания была основана в Китае в 1995 году, но в последние годы акцентирует внимание на международной деятельности. В числе амбициозных планов Soueast – выход на рынки Ближнего Востока, Южной Америки и Центральной Азии, причем Россия станет первым европейским рынком в рамках данной стратегии. В стране компания Soueast собирается не только развивать сеть дилеров, но и создать централизованный склад запасных частей, а также начать реализацию аксессуаров.

Также сам бренд Jetour выпустит новую модель по стартовой цене 1,99 миллиона рублей. Речь идет о кроссовере X50, продажи которого стартуют осенью. Вседорожник будет оснащен двигателями объемом 1,5 литра, развивающими мощность 113 или 147 лошадиных сил, и будет предлагаться с механической коробкой передач или шестиступенчатым «роботом».