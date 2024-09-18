Сообщается, что компания отказывается выпускать варианты с 8 или 16 ГБ. На рынок поступят модели с 24 ГБ памяти

Технологии памяти находятся на этапе перехода к новому решению, которое предоставляет одни из лучших скоростей обработки на рынке с минимальными задержками. CUDIMM использует CKD (Clock Driver) для генерации тактового сигнала, что способствует повышению стабильности и позволяет модулям оперативной памяти достигать более высоких частот. Это позволяет гибко настраивать напряжение и тактовые частоты, что значительно увеличивает общую эффективность и производительность памяти.

Biwin не является первым производителем, который представил свою DDR5 на основе CUDIMM .Ранее аналогичные решения предложили компании Asgard и V-Color. Новинка от Biwin, память DW100, достигает скорости до 9200 МТ/с при задержке CAS CL42, а также оснащена разблокированной интегральной схемой управления питанием, что позволяет изменять частоты в процессе работы.

Что касается объема, модули DW100 от Biwin будут доступны в варианте 48 ГБ (2 x 24 ГБ), и компания изначально предпочла более высокий объем, отказавшись от 16 ГБ, предлагаемых конкурентом V-Color. Учитывая производительность этих модулей, Biwin также разработала эффективную систему охлаждения с трехребристой конструкцией и радиатором из алюминиевого сплава, что позволяет памяти успешно функционировать в условиях высокой нагрузки.

На данный момент Biwin не раскрывает детали о ценах и сроках выхода своих CUDIMM, но предполагается, что память DW100 появится на рынке в четвертом квартале 2024 года. Также стоит отметить, что пока крупные производители памяти, такие как GSkill и Adata, не представили свои CUDIMM-решения, и ближайшие месяцы могут значительно увеличить конкуренцию в этом сегменте.