Пользователи сообщают о выходе из строя устройств сразу после обновления прошивки

Обновление, похоже, было отменено из-за жалоб некоторых пользователей iPad Pro, которые столкнулись с проблемой, из-за которой их устройства оказались заблокированными. На Reddit имеются сообщения от владельцев iPad Pro, которые испытали сбои при установке обновления, в результате чего их планшеты перестали включаться. Пострадавшим требовалась полная замена устройства.

Не все пользователи M4 iPad Pro столкнулись с трудностями при обновлении, и это, возможно, связано с тем, что они установили новое обновление iOS 17.7 перед переходом на iOS 18. Apple возобновит доступность программного обеспечения, как только основная проблема будет решена.

"Мы временно удалили обновление iPadOS 18 для M4 моделей iPad Pro, поскольку работаем над устранением проблемы, затрагивающей небольшое количество устройств", — говорится в сообщении компании.

В обновлённой версии операционной системы пользователи могут настраивать свой главный экран, регулировать «Пункт управления» и скрывать определённые приложения. Также значительно изменилось приложение «Фото», обновился сервис «Фитнес», и добавились новые опции в «Заметках».

Ключевым моментом является то, что в iOS 18 была кардинально переработана Siri, и в неё были интегрированы функции, использующие нейросети, получившие название Apple Intelligence. Однако запуск тестирования искусственного интеллекта планируется только в октябре и будет доступен лишь в ограниченном числе стран. Кроме того, новые возможности будут работать только на наиболее мощных моделях iPhone — это касается линий iPhone 16, а также iPhone 15 Pro и Pro Max.