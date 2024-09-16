Intel не удалось перехватить контракт на будущую игровую консоль от Sony





Сообщается, что PlayStation 6 будет использовать чип от AMD.

Согласно свежему отчету Reuters, Intel и AMD стали крайними кандидатами в борьбе за контракт. Появившийся конфликт касался того, какие доходы Intel будет получать с каждой реализованной консоли Sony, что и не дало возможности достичь соглашения по цене. В отличие от этого, AMD смогла завоевать контракт через процесс торгов, который в конечном счете оставил её победительницей. Диалог между Intel и Sony шел несколько месяцев в 2022 году.

Компания Intel прокомментировала информацию, размещённую в агентстве Reuters, относительно неудачной заявки на PlayStation 6, отметив, что они «категорически отвергают такую интерпретацию, но предпочитают не обсуждать текущие или будущие переговоры с клиентами».

Хотя вопросы ценовой политики оказали влияние на принятое решение, были учтены и вопросы совместимости. Этот аспект обсуждали инженеры и руководство обеих компаний.

Так как PlayStation 6 ещё не была представлена, неудивительно, что пока имеется крайне ограниченная информация. В этом году стало известно, что Sony стремится создать самую мощную консоль следующего поколения, и машинное обучение будет играть ключевую роль в том, что разработчики называют самым значительным шагом вперёд в истории.