Сообщается, что они получат как бензиновые, так и гибридные силовые установки

Кроссовер Chery Tiggo 7 в Китае скоро появится в новой версии, получившей название Sport. Хотя подробности о изменениях в шасси пока не раскрыты, CarNewsChina сообщает, ссылаясь на сертификационные данные, что для этой модели предусмотрены два типа силовых установок — гибридная и бензиновая. Кроме того, представлены фотографии данного вседорожника.

Бензиновый вариант Chery Tiggo 7 Sport будет оснащён турбированным двигателем объемом 1,6 литра, развивающим 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента, который будет работать в паре с семидиапазонной трансмиссией. Также ожидается, что для данной модели предложат опциональную систему полного привода. Расход топлива для этой версии составит 6,98 литра на 100 километров.

Гибридная модификация основана на полуторалитровом ДВС, который выдаёт 156 лошадиных сил. Параметры электрической части ещё не объявлены, однако сообщается, что расход топлива у этой версии всего 1,27 литра. Согласно сертификационным данным касательно размеров новинки, для Tiggo 7 Sport планируется множество вариантов отделки кузова.

Для бензиновой версии заявлены длина 4538 или 4545 миллиметров, тогда как для гибридной версии диапазон составляет от 4501 до 4545 миллиметров. Бензоэлектрическая модификация предложит две ширины: 1865 или 1898 миллиметров. Высота и колесная база для всех вариантов будут одинаковыми и равны 1670 и 2672 миллиметрам соответственно.

Бензиновый Tiggo 7 Sport будет оснащён дисками размером 17, 18 или 19 дюймов с углами въезда и съезда равными 20 и 24 градусам. Гибрид однако не получит самые маленькие колёса, а угол съезда составит 23 градуса.

Ожидается, что продажи Tiggo 7 Sport начнутся в ближайшее время, ведь серийные автомобили были доставлены в дилерские центры Chery ещё в августе. Ожидается, что цены на новинку будут озвучены до конца месяца.