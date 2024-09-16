Увольнения произошли 12 сентября, когда стало известно о сокращении 650 человек

Команда Call of Duty: Warzone Mobile стала одной из групп, пострадавших от массовых сокращений в Microsoft 12 сентября, в результате которых были уволены около 650 работников из игровых подразделений компании. Эти увольнения затронули и Activision Blizzard, поскольку, как стало известно, команды Warzone Mobile и Warcraft Rumble также сократились.

Warzone Mobile была запущена в марте текущего года и предложила пользователям многие ключевые функции Warzone, доступные на консолях и ПК. К таким особенностям относятся королевские битвы до 120 участников, разнообразные режимы игры, а также возможность кросс-прогрессии. Activision рассчитывала, что Warzone Mobile станет заметным явлением на мобильном рынке после успеха Call of Duty Mobile от TiMi Studio Group. Однако после релиза стало очевидно, что многим игрокам по-прежнему больше нравится основная версия Warzone, особенно в ожидании выхода Call of Duty: Black Ops 6 и соответствующего обновления Warzone.

Недавний этап сокращений в Microsoft затронул 650 работников, в основном в сферах корпоративного и вспомогательного обслуживания, за исключением затронутых играми Warzone Mobile и Warcraft Rumble. В 2024 году около 2550 сотрудников были уволены из игрового подразделения, начиная с января, когда прошла первая волна увольнений, охватившая 1900 человек. Эти сокращения, вероятно, стали следствием множества приобретений Microsoft за последние годы, что привело к оптимизации кадров во всех игровых студиях.

26 октября Microsoft планирует выйти на рынок с Black Ops 6, который обещает быть не только историческим, но и чрезвычайно прибыльным проектом. Игра уже достигла рекордов по вовлеченности пользователей, что предполагает высокий уровень предварительных заказов. В дополнение к Black Ops 6, Warzone и Warzone Mobile также будут получать регулярные обновления и новый контент в течение разных сезонов.