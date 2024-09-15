В будущем, данная модель должна будет появиться и на российском рынке.

Седан Exlantix ES, известный в Китае под названием Sterra ES и до сих пор предлагавшийся только с электрическими моторами, скоро выйдет на рынок в гибридной версии. Об этом информирует AutoHome, ссылаясь на информацию от местного регулятора. В процессе сертификации были представлены первые фотографии и технические характеристики гибридной модификации. Также ожидается, что электрическая версия ES появится в России до конца текущего года.

Судя по опубликованным сертификационным изображениям, смена силовой установки не отразилась на внешнем виде седана. Четырехдверный кузов сохранил свой узнаваемый аэродинамический профиль и узкую оптику с пиксельными элементами в бампере. Габаритные размеры гибридного ES остались такими же, как у электромобиля — 4945х1978х1480 миллиметров, при длине колесной базы 3 метра. Масса гибридной версии составляет 2285 килограммов, что близко к показателям самой доступной версии полностью электрического седана.

Стало известно, что обновлённый Exlantix ES будет оснащён полуторалитровым турбодвигателем мощностью 156 лошадиных сил, однако силовая установка не будет приводить в движение колёса — ДВС будет использоваться исключительно для производства электричества. Информация о электромоторах пока отсутствует. В состав силовой установки седана войдёт аккумулятор на основе литий-железо-фосфата, а максимальная скорость нового ES составит 180 километров в час.

На текущий момент цены Sterra ES на китайском рынке начинаются с 195 900 юаней — примерно 2,5 миллиона рублей, при этом гибридная версия должна быть более доступной. В середине августа сообщалось, что Sterra ES может получить новый кузов — представители марки Exeed, к которой относится модель в Китае, намекнули на возможный выход универсала в ближайшем будущем.