Подразделения приближаются к одному из ключевых посёлков в данном районе, через который происходит снабжение украинского гарнизона в Угледаре

Российская армия вслед за мощной атакой на укреплённый пункт украинских сил, расположенный на территории шахты «Южнодонбасская 3», заняла значительную часть этого объекта. Стоит напомнить, что в последние дни на позиции Вооруженных сил Украины на данном участке были сброшены десятки авиабомб, а также велся интенсивный огонь из крупнокалиберной артиллерии. Напряженность боевых действий была таковой, что украинские военные не имели возможности поднять голову, и немалые силы гарнизона оказались погребены под завалами бетона и металлических конструкций.

На данный момент украинская сторона утратила контроль над территорией шахты «Южнодонбасская 3». Примерно 70 процентов её площади теперь находится под контролем Вооружённых Сил России, в то время как оставшаяся часть по-прежнему считается «серой зоной».

Стоит отметить, что одновременно с этим Вооруженные силы России продолжают наступление на запад от Угледара и Пречистовки в сторону так называемого Времьевского выступа.