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Zelikman
Sony PlayStation 5 Pro получила существенное улучшение в плане трассировки лучей
Судя по всему, новинка использует графический процессор RDNA 4, который появится на рынке видеокарт лишь в 2025 году

  После демонстрации консоли Sony PlayStation 5 Pro дизайнер Марк Черни подтвердил существующие слухи о том, что возможности устройства по трассировке лучей основаны на архитектуре, которая пока отсутствует в видеокартах AMD для настольных ПК. Хотя Черни не упомянул о RDNA 4, другиx конкурентоспособных альтернатив попросту нет.

  Он указал, что в PS5 Pro применяются новые функции трассировки лучей, созданные в сотрудничестве с AMD для следующего этапа её технологической дорожной карты. Ранее в текущем году сообщалось, что графические процессоры RDNA 4, которые ожидаются к запуску в 2025 году, значительно улучшат производительность трассировки лучей по сравнению с RDNA 3, особенно в сравнении с чипами RDNA 2, используемыми в оригинальных консолях серии PlayStation 5 и Xbox.


  Хотя новые видеокарты AMD не уступают Nvidia RTX в традиционной производительности, они существенно проигрывают в производительности трассировки лучей. Например, в игре Black Myth: Wukong флагманский Radeon RX 7900 XTX за 900 долларов показывает худшие результаты, чем более доступная Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, которая стоит вдвое дешевле и имеет меньше объема памяти. Однако при отключенной трассировке лучей 7900 XTX превосходит продукты Nvidia, располагаясь чуть ниже RTX 4080 по ценовому диапазону.

  Недостатки технологий трассировки лучей от AMD становятся очевидными во многих консольных играх, где данная функция применяется крайне редко. Например, такие игры, как Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2 на PS5, реализуют только тени с использованием трассировки лучей, в то время как версии для ПК предлагают куда более продвинутые возможности, включая трассировку лучей по траекториям. Хотя PS5 Pro, вероятно, не устранит все недостатки, она может обеспечить поддержку большего количества функций трассировки лучей и повысить частоту кадров в играх с этой технологией.

#amd #технологии #sony #playstation 5 pro #rdna 4
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