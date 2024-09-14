Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В США заявили, что не давали разрешения на удары вглубь России оружием НАТО
По словам координатора по коммуникациям в Белом доме, администрация Байдена воспринимает заявления Владимира Путина весьма серьёзно

  Адмирал Джон Кирби, советник американского лидера Джо Байдена и координатор по коммуникациям в Белом доме, прокомментировал недавние заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о возможном одобрении для Украины использовать натовское дальнобойное вооружение для атак вглубь России.

  Кирби подчеркнул, что администрация Соединённых Штатов внимательно прислушивается к Путину, который утверждает, что шаги с разрешением НАТО на удары по российской территории будут расцениваться как прямое вмешательство Альянса в конфликт на Украине.

  «Белый дом воспринимает эти заявления весьма серьёзно», — заявил советник Байдена.

  Ранее представители Белого дома утверждали, что Соединённые Штаты не изменяли своих позиций относительно ограничений для Украины в вопросе нанесения ударов по России.

  Сегодня в Америку прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Сообщалось, что его визит в США связан с обсуждением списка целей в России, по которым будут запущены дальнобойные ракеты Североатлантического Альянса. Ожидается, что Зеленский предоставил этот список, который включает 250 потенциальных целей.

  Вероятно, в Соединённых Штатах всё же решили не пересекать данную черту, опасаясь серьёзных последствий со стороны России. По мнению военных аналитиков, в последствии Москва могла бы начать снабжать оружием противников Вашингтона в других регионах. В первую очередь речь идёт о ситуации на Ближнем Востоке.

#россия #сша #армия #оружие
1
Показать комментарии (1)
Украина хочет получить 12 ударных вертолётов AH-1Z Viper, от которых отказалась Словакия
Army Recognition: Новый авианосец "Фуцзянь" ВМС НОАК проводит испытания электромагнитной катапульты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области идет реализация крупного промышленного импортозамещающего проекта
+
Инсайдер утверждает, что Sony может готовить к выпуску PS Vita 2
5
Biostar анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 спустя 7 лет после официального релиза
6
Саудовская Аравия готова пожертвовать сближением с Китаем ради доступа к чипам NVIDIA
3
Материнские платы Intel Z890 будут поставляться с включенным профилем «Настройки по умолчанию»
5
"М.Видео-Эльдорадо" открывает предзаказы на PS5 Pro
2
Проблемы с производством 2-нм чипов заставляют Samsung отзывать персонал с завода в Тейлоре в США
+
«Ростех» расширит серийный выпуск Су-57 — ОАК строит новое здание для производства истребителей
4
Складной смартфон Honor Magic V3 пользуется огромным спросом
+
Киев надеется получить доступ к складам списанного вооружения итальянской армии
+
6 телефонов Samsung уже получают обновление One UI 6.1.1 с Galaxy AI
1
В Европе обвинили Epic Games, Electronic Arts и Microsoft в умышленном обмане молодых геймеров
+
НАСА завершило рискованную операцию по замене двигателей на зонде «Вояджер-1»
+
GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 сравнили в играх и бенчмарках с базовой версией на GDDR6X
8
Состоялась премьера нового Toyota 4Runner
+
Процессор MediaTek Dimensity 9400 уступает Snapdragon 8 Gen 4 в бенчмарке
+
Nothing считает, что лучше сэкономить $700 и купить CMF Phone 1 вместо iPhone 16 Plus
4
Падающий спрос на принтеры и МФУ вынуждает Ricoh сокращать численность персонала
1
Импорт машин в Россию из Южной Кореи вырос практически на 25%
+
Контрнаступление российских войск в Курской области стало для ВСУ неожиданностью
9

Популярные статьи

Американские фантастические фильмы на широких экранах в СССР (субъективный обзор)
6
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
8
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
27
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
12
Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р
45
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
18
Кого советские солдаты отказывались брать в плен
10
"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
1
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
16
5 странных, но интересных игр, которые доказывают, что игры - искусство
7

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
00:27
Зато греться стало намного меньше. Читаю ранние обзоры, там у авторов топы улетали за 100 градусов под кастомной водой. А тут вот подкрутил маленько, 37500 попугаев в Синебенче при температуре 67-69 г...
Sony официально представила PlayStation 5 Pro с улучшенным процессором и более высокой ценой
Dimkovski
00:26
Норм затычка для Контры и Доты...2-3 тыс ей цена в 2024 году
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
Dimkovski
00:24
Такого гамна 20 игр в год выходит. Я не понимаю людей, которые в 2024 году тратят время на проходняк. Только ААА-проекты...и то не все..
"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
denacifikator
00:23
18:53 13.09.2024 США утверждают, что не стали менять позицию по ударам ВСУ вглубь России Кирби: США не меняли позицию по запрету ВСУ бить американским оружием вглубь.
Эксперты назвали три веские причины подождать iPhone 17 Air, а не гнаться за iPhone 16
Станислав Богданов
00:10
Гений, миллиардер, плейбой, филантроп
Зеленский пообещал пригласить Россию на следующий «саммит мира» в ноябре
Nvidia&Intel Hater
00:09
Пятнадцать человек заценили твое гавно,в минус конечно.походу слепошарый удод ты один тут.ты монитор протираешь после игры спиртом ?? а то сало течет с смазки длсс с него) А вообще купи очки .тут натк...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Станислав Богданов
00:09
Ты с кем разговариваешь?
Зеленский пообещал пригласить Россию на следующий «саммит мира» в ноябре
Станислав Богданов
00:08
Не пользоваться своим телефоном
Как защитить личные данные на смартфоне в случае утери или кражи
Bernigan
00:05
Это всё брак, а некоторые отзывы где вырезано упоминание о карте наверное про 6600. В моих отзывах описывается повседневная работа полностью работоспособного амд шлака
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Bernigan
00:00
Нейросеть добавляет отсутствующие пиксели до требуемого разрешения, так что всё отлично, это ФСРю нечего добавлять, т к там мозга нет. Но вот промелькнула новость что амд хочет ФСРь на ИИ посадить, но...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем