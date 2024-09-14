По словам координатора по коммуникациям в Белом доме, администрация Байдена воспринимает заявления Владимира Путина весьма серьёзно

Адмирал Джон Кирби, советник американского лидера Джо Байдена и координатор по коммуникациям в Белом доме, прокомментировал недавние заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о возможном одобрении для Украины использовать натовское дальнобойное вооружение для атак вглубь России.

Кирби подчеркнул, что администрация Соединённых Штатов внимательно прислушивается к Путину, который утверждает, что шаги с разрешением НАТО на удары по российской территории будут расцениваться как прямое вмешательство Альянса в конфликт на Украине.

«Белый дом воспринимает эти заявления весьма серьёзно», — заявил советник Байдена.

Ранее представители Белого дома утверждали, что Соединённые Штаты не изменяли своих позиций относительно ограничений для Украины в вопросе нанесения ударов по России.

Сегодня в Америку прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Сообщалось, что его визит в США связан с обсуждением списка целей в России, по которым будут запущены дальнобойные ракеты Североатлантического Альянса. Ожидается, что Зеленский предоставил этот список, который включает 250 потенциальных целей.

Вероятно, в Соединённых Штатах всё же решили не пересекать данную черту, опасаясь серьёзных последствий со стороны России. По мнению военных аналитиков, в последствии Москва могла бы начать снабжать оружием противников Вашингтона в других регионах. В первую очередь речь идёт о ситуации на Ближнем Востоке.