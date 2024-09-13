На реализацию данной инициативы будет выделено порядка 6,5 миллиарда рублей

В 2024 году в России будет увеличено финансирование для льготных автокредитов. Информацию о данном решении озвучил министр промышленности и торговли России. Для поддержки рынка легковых автомобилей предусмотрено выделение 6,5 миллиардов рублей.

Стандартная скидка по этой программе составляет 20%, однако для жителей Дальнего Востока она повышена до 25%. В рамках программы льготного автокредитования можно приобрести автомобиль стоимостью до 2 миллионов рублей, при этом он должен быть не только собран в России, но и иметь высокую степень локализации производства. Это касается, например, автомобилей таких брендов, как Lada, УАЗ, ГАЗ и Haval.

Покупатели электромобилей, произведенных в России, смогут воспользоваться дополнительной скидкой в 35%. К таким автомобилям относятся, например, модели Evolute, «Москвич 3» и калининградский Amberauto A5.

В то же время Минпромторг выделил 8 миллиардов рублей для финансирования программы субсидированного лизинга. Эта инициатива также ориентирована на автомобили с высокой степенью локализации, но охватывает более широкий ассортимент категорий. С помощью данной программы можно приобрести как легковые автомобили, так и коммерческие транспортные средства. Кроме того, в перечень включены туристические автобусы. По оценкам ведомства, возобновление программы позволит дополнительно продать свыше 36 тысяч автомобилей.

Ранее сообщалось, что в следующем году финансирование этих инициатив будет увеличено. В частности, на субсидируемые автокредиты планируется выделить более 23 миллиардов рублей.