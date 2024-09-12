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Zelikman
AOC представила четыре новых игровых монитора GAMING G4
Устройства имеют диагонали от 27 до 32 дюймов и могут похвастаться неплохими техническими характеристиками за небольшой бюджет

  AOC анонсировала новую серию игровых мониторов GAMING G4, предназначенную для геймеров с ограниченными финансовыми возможностями, начиная с цены 247 долларов. В этой серии представлены четыре модели с диагоналями 27 и 32 дюйма, которые обеспечивают высокую герцовку и минимальное время отклика, что идеально подходит для обычных игроков. Серия GAMING G4 предлагает как плоские, так и изогнутые экраны с разрешениями FHD и QHD. AOC, признанный бренд на рынке игровых мониторов. 

  В сентябре на рынок выйдут новые модели серии GAMING G4 с трехлетней гарантией. Ниже представлены официальные рекомендованные розничные цены для каждой из моделей:

  • C27G4ZXU: 247 долларов 
  • CQ27G4X: 247 долларов 
  • Q27G4XF: 260 долларов 
  • CQ32G4VE: 326 долларов 

  Модель C27G4ZXU оснащена 27-дюймовой быстрой VA-панелью с изогнутым дизайном радиусом кривизны 1500R. Монитор поддерживает частоту обновления до 280 Гц, а время отклика GtG составляет всего 1 мс, обеспечивая четкую передачу движущихся объектов. В отличие от стандартных VA-панелей, он предлагает контрастность 4000:1 и яркость до 300 нит, что позволяет получить яркие изображения. Кроме того, модель имеет встроенные динамики и располагает четырьмя портами USB 3.2 для удобного подключения различных устройств.  

  Модели CQ27G4X и Q27G4XF предлагают 27-дюймовые экраны с разрешением 2560x1440 пикселей. При этом первая модель имеет изогнутую панель Fast VA с радиусом 1500R и частотой обновления до 180 Гц, в то время как вторая описанная модель укомплектована IPS-панелью с теми же характеристиками обновления. По другим параметрам они практически не отличаются: время отклика составляет 0,5 мс MPRT, поддерживается HDR10, предусмотрена эргономичная подставка и технология адаптивной синхронизации для плавного игрового процесса без разрывов изображения.

  Четвертая позиция — AOC GAMING CQ32G4VE, оснащенный большой 32-дюймовой панелью типа Fast VA, которая поддерживает частоту обновления до 180 Гц и разрешение 2560x1440 пикселей. Этот монитор имеет плоскую поверхность и комплектуется не самым эргономичным, но более надежным основанием.

#техника #гейминг #мониторы #aoc
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