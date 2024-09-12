Компания претендует на крупные выплаты по новому Закону о чипах, разработанному администрацией Байдена





С тех пор как Intel была выбрана для получения крупных средств по Закону о чипах, прошло почти полгода, но компания по-прежнему не получила ни одного доллара. Некоторые эксперты, знакомые с ситуацией, начинают задаваться вопросом, когда и получит ли Intel свои деньги.

Intel ожидает получить $8,5 млрд в виде грантов и $11 млрд в виде кредитов с низкими процентными ставками в рамках государственной программы. Однако финансирование зависит от выполнения определённых условий и будет выдано лишь после серьезной проверки со стороны правительства, что, вероятно, замедляет процесс.

Как сообщает Bloomberg, Intel испытывает разочарование по поводу того, что считает «медленным» подходом правительства, и настаивает на ускорении финансирования. Кроме того, отмечается, что Intel может не решаться предоставить некоторую информацию Министерству торговли, ответственному за управление средствами в рамках Закона о чипах.

В своем официальном заявлении Intel отметила, что она делает значительные шаги вперед в своих проектах в таких штатах, как Аризона, Нью-Мексико, Орегон и Огайо, выразив надежду на скорейшее завершение соглашения о финансировании.





В последнее время Intel испытывает серьезное давление, и опубликованный в прошлом месяце катастрофический отчет о доходах усугубил ситуацию. С момента его выхода стоимость акций компании снизилась более чем на 34 процента, что привело к показателям, не видимым более десяти лет.

Чтобы сократить затраты, производитель чипов запустил инициативу по сокращению расходов на 10 миллиардов долларов, которая подразумевает увольнение тысяч сотрудников. Кроме того, компания рассматривает возможность более радикальных шагов, включая разделение некоторых своих подразделений.

На этой неделе появились слухи о том, что Qualcomm рассматривает вариант приобретения отдельных бизнес-подразделений Intel, занимающихся разработкой чипов. С рыночной капитализацией близкой к 185 миллиардам долларов, Qualcomm способна реализовать подобные планы.