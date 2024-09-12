Сообщается о взрывах в Сумской, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой и Полтавской областях.

Воздушно-Космические силы России нанесли ряд ударов по запасам ВСУ, сосредоточенным в Сумской области. Наиболее сильный удар был направлен на объекты, где размещены военнослужащие Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки в Конотопе и его окрестностях. Конотоп служит не только для переброски резервов к границе Курской области, но и для обеспечения сил ВСУ на других контролируемых ими территориях.

Несколько объектов, где располагается личный состав украинских сил, находятся под интенсивным огнем. Вместе с тем, удары были совершены по целям ВСУ и в других территориально контролируемых Киевом областях. Сообщается о серии взрывов в районе Киевской области. Также зафиксированы атаки в городе Канев, расположенном в Черкасской области, и в известном военном аэродроме Староконстантинова Хмельницкой области.

Ударные операции направлены против объектов на аэродроме Кривого Рога, а также против мест дислокации личного состава вооруженных сил Украины в Винницкой области. Снова произошли удары по украинским объектам в Полтаве. Ранее в этом регионе было поражено место размещения военнослужащих ВСУ.