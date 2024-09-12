Презентация устройства побила антирекорд компании Sony.

Презентация PlayStation 5 Pro установила новый антирекорд для Sony, став самой непопулярной консолью в истории компании. Из социальных сетей стало очевидно, что множество геймеров недовольны ценой PS5 Pro, которая в некоторых случаях достигает 800 долларов.

Модель PS5 Pro, которая выйдет 7 ноября, будет доступна без дисковода и обеспечит увеличение мощности рендеринга на 45% по сравнению с оригинальной PS5. Главный разработчик PS5, Марк Черни, сообщил, что консоль способна запускать игры на 60 кадров в секунду с высоким качеством графики. Это достигается благодаря обновленному графическому процессору, который содержит на 67% больше вычислительных блоков, чем его предшественник.

Расширенные возможности трассировки лучей могут удвоить или утроить текущую производительность PS5, а новая функция PlayStation Spectral Super Resolution, управляемая ИИ, сохраняет как производительность, так и четкость изображения. Тем не менее, высокая стоимость в 699,99 долларов и отсутствие в комплекте вертикальной подставки или дисковода делают PS5 Pro малодоступной для многих пользователей, что вызывает их недовольство. Пользователи выразили свои претензии под официальным видеороликом на YouTube о презентации.

Согласно информации от Push Square, презентация PS5 Pro стала самой непопулярной в истории Sony на YouTube, собрав более 141 000 дизлайков всего за 24 часа. При этом видео о PS5 Pro получило более 93 000 лайков, что демонстрирует явное разделение мнений в игровом сообществе по поводу новой консоли. Для сравнения, за четыре года после выхода оригинальной PS5 было собрано лишь 69 000 дизлайков.

Критика в основном связана с ценовой политикой Sony. Например, европейцы не понимают, почему цена на PS5 Pro составляет 799,99 евро, что примерно 881 доллара, в то время как американским игрокам придется заплатить 699,99 долларов. Аналитики предполагают, что PS5 Pro будет продаваться лучше, чем ожидалось, несмотря на скептицизм множества пользователей. Консоль традиционно рассматривалась как продукт для энтузиастов, однако многие игроки считают, что улучшения не оправдывают её стоимость. Кроме того, отсутствие новых игр, демонстрирующих способности PS5 Pro, также негативно сказалось на интересе.