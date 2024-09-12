На данную компанию приходится более 18% от всего рынка экологичных автомобилей.

На 1 июля в России было зафиксировано 90 тысяч электрических автомобилей и заряжаемых гибридов, как сообщает агентство «Автостат». Лидером среди популярных брендов в этом сегменте стала китайская марка Lixiang, также известная как Li Auto.

В структуре электрических транспортных средств в России электромобили составляют большую часть по сравнению с гибридами: автомобили без двигателей внутреннего сгорания занимают 56,2% от общего числа зарегистрированных экологичных автомобилей. Марка Lixiang занимает 18,7% этого сегмента автомобильного парка. На второй позиции располагается Nissan с 17,3%, а на третьем месте — марка Voyah, недавно официально представленная в России, с 10,7%. В пятерке самых востребованных также оказались компании Zeekr (9%) и Tesla (7,1%).

Бренд Lixiang занял третье место среди самых популярных марок премиального сегмента в России в августе 2024 года. Согласно данным агентства, в последнем месяце лета в стране было продано 1443 автомобиля этой марки. На шестом и седьмом местах расположились Zeekr и Voyah соответственно. Лидером по продажам стал Exeed с 3538 проданными единицами, за ним следует Tank с 2787 автомобилями.

В списке также присутствуют традиционные премиальные бренды из Европы и Японии. Наиболее востребованной среди них оказалась компания BMW, занявшая четвёртое место по итогам августа. Mercedes-Benz, Lexus и Audi замкнули первую десятку. Таким образом, более половины популярных марок премиум-класса в России имеют китайское происхождение, и около 80% общего объёма продаж в этом сегменте принадлежит им.

Кроме того, стало известно, что бренд Ora впервые вошёл в число самых продаваемых полностью электрических марок в России, заняв пятую позицию по итогам августа, в то время как лидерами остались Zeekr, «Москвич», Evolute и Volkswagen.