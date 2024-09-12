Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Lixiang стала самой популярной маркой в России среди гибридов и электрокаров
На данную компанию приходится более 18% от всего рынка экологичных автомобилей.

  На 1 июля в России было зафиксировано 90 тысяч электрических автомобилей и заряжаемых гибридов, как сообщает агентство «Автостат». Лидером среди популярных брендов в этом сегменте стала китайская марка Lixiang, также известная как Li Auto.

  В структуре электрических транспортных средств в России электромобили составляют большую часть по сравнению с гибридами: автомобили без двигателей внутреннего сгорания занимают 56,2% от общего числа зарегистрированных экологичных автомобилей. Марка Lixiang занимает 18,7% этого сегмента автомобильного парка. На второй позиции располагается Nissan с 17,3%, а на третьем месте — марка Voyah, недавно официально представленная в России, с 10,7%. В пятерке самых востребованных также оказались компании Zeekr (9%) и Tesla (7,1%).

  Бренд Lixiang занял третье место среди самых популярных марок премиального сегмента в России в августе 2024 года. Согласно данным агентства, в последнем месяце лета в стране было продано 1443 автомобиля этой марки. На шестом и седьмом местах расположились Zeekr и Voyah соответственно. Лидером по продажам стал Exeed с 3538 проданными единицами, за ним следует Tank с 2787 автомобилями.

  В списке также присутствуют традиционные премиальные бренды из Европы и Японии. Наиболее востребованной среди них оказалась компания BMW, занявшая четвёртое место по итогам августа. Mercedes-Benz, Lexus и Audi замкнули первую десятку. Таким образом, более половины популярных марок премиум-класса в России имеют китайское происхождение, и около 80% общего объёма продаж в этом сегменте принадлежит им.

  Кроме того, стало известно, что бренд Ora впервые вошёл в число самых продаваемых полностью электрических марок в России, заняв пятую позицию по итогам августа, в то время как лидерами остались Zeekr, «Москвич», Evolute и Volkswagen.

#россия #технологии #электромобили #транспорт #рынок
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
5
Эксперты XDA назвали 8 худших игровых видеокарт в истории производства NVIDIA и AMD
11
Sony прекращает бесплатную подписку PS Plus для украинцев с ноября
10
Microsoft сообщает о принудительном обновлении Windows 11 в следующем месяце
1
Ученые представили короткое видео в котором поместилось движение тектонических плит за 1,8 млрд лет
1
Объявлены группы BLAST Premier: Fall Final 2024
+
Ростех начал поставки станций тропосферной связи «Гроза»
+
Warhammer 40,000: Space Marine 2 за первые дни продаж разошелся тиражом в два миллиона копий
+
Обновление KB5041872 для Windows 11 загружает процессор на 100 % и вызывает зависания ОС
3
Цены на арендную недвижимость в Москве достигли 100 тысяч рублей за однокомнатную квартиру
1
За день до запуска смартфона Vivo T3 Ultra стали известны его характеристики
+
Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West и Spider-Man 2 сравнили на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
+
Новый чип AMD получил 60 вычислительных блоков и усовершенствованную трассировку лучей
7
Япония построит суперкомпьютер, который будет в 1000 раз быстрее, чем самые мощные машины в мире
1
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 561.09 с поддержкой God of War Ragnarök, Frostpunk 2 и FF XVI
3
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
3
Motorola представила первый смартфон с пятью годами обновлений
+
Эти 5 старых телефонов получат обновление до Android 14 благодаря LineageOS 21
+
Денис Мантуров рассказал о будущем российского авиастроения и импортозамещении
+
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
16

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
3
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
4
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
19
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
39
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
2
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
20
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
26
Когда обгон запрещён - даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
8
Eurasian Times: ВВС Китая стремительно развиваются и вскоре станут самыми мощными в мире
9

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
11:54
Пока типа такого не сделают, не куплю.
Цены на ремонт Huawei Mate XT Ultimate поражают воображение
Антон АРИЕЦ
11:43
бред сумашедшего. за 1 день еще напишите
На iPhone 16 Pro среднему россиянину придется зарабатывать 42 дня, а американцу — всего 5,1 дня
Сергей Фадеев
11:38
это точно)
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
OgoGoLog
11:37
Ну, т.е. спекулянтов, которые и сами плойки на старте продаж скупали, ты конечно же отбросил. "Покупают только те, кто буде пользоваться"
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
Роман Иванов
11:27
В общем: средний балл за статью - кол. Что и требовалось доказать.
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
Роман Иванов
11:26
Мнения экспертов у тебя - это мнения таких же повёрнутых на плойке бестолочей. Ни один из них в рынок не умеет, а аналитические способности приближены к нажиманиям кнопок в фифе и вере, что эти нажима...
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
Роман Иванов
11:24
Гораздо более выгодный выбор, чем поделие зажравшихся островитян
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
Chihonya
11:24
моцььь!!!!! Лучами аж до куртки добивает и бедный Хуанг слепнет)
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Evgeny Chezarin
11:23
Вместе с 3050 вообще ultimate gaming experience.
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Роман Иванов
11:23
так оно никому b не нужное. как и проха DDDDD
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем