В Европе решили снизить ставки для некоторых китайских автопроизводителей

Евросоюз не прекращает корректировать ставки ввозных пошлин на электрические автомобили ряда китайских компаний. Например, размер пошлин на Tesla и продукцию китайского концерна Geely, производимые в КНР, был снижен, сообщает Reuters. В то же время китайские власти настоятельно призывают своих партнеров из Европы к поиску компромисса по данному вопросу.

В конце лета, после обращения от китайского подразделения Tesla, Еврокомиссия установила таможенную пошлину на электромобили, производимые в Шанхае, на уровне 9% вместо прежних 20,8%. Теперь состоялся второй этап снижения: для Tesla новая ставка составляет 7,8%.

Для Geely также прошло второе снижение пошлины. Изначально она находилась на уровне 19,9%, затем была уменьшена до 19,3%, а теперь зафиксирована в районе 18,8%. Пересмотрены тарифы даже для компании SAIC, которая, изначально отказавшись работать с Еврокомиссией, получила максимальную ставку. Дополнительная пошлина для нее составит 35,3% вместо предыдущих 36,6%.

Причины сокращений не были подробно разъяснены. В Европейском Союзе лишь упомянули, что новые пошлины введены на основании дополнительной информации, предоставленной производителями. В китайском министерстве торговли продолжают подчеркивать необходимость достижения взаимоприемлемого решения для обеих сторон. Китайские власти утверждают, что такое решение способствовало бы формированию здоровых и устойчивых экономических отношений между двумя регионами.

Северная Америка также намерена значительно повысить тарифы на импорт китайских автомобилей. Канада планирует ввести 100-процентную пошлину с 1 октября, тогда как США надеялись сделать это ещё в конце лета, но уже дважды откладывали введение новых ставок.