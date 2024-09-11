Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
AMD разместила информацию о видеоадаптере Radeon RX 7800M на официальном сайте
Ранее данные чипы можно было найти лишь во внешних графических ускорителях ONEXGPU2, и сведения о мобильной видеокарте практически отсутствовали

  AMD официально анонсировала мобильный графический процессор Radeon RX 7800M, который построен на архитектуре Navi 32 и предназначен для высоких нагрузок. Этот GPU теперь можно найти на сайте AMD, что подтверждает его наличие, хотя от компании не поступало официальных заявлений или рекламной информации о данном продукте.

  RX 7800M входит в серию Radeon RX 7000M, основанную на RDNA3, куда также входят RX 7900M (Navi 31) и RX 7700M / 7600M (Navi 33). RX 7800M располагается между этими моделями и имеет 60 вычислительных блоков, что эквивалентно 3840 потоковым процессорам. Эта версия соответствует настольной RX 7800 XT, но с модификациями, специально разработанными для мобильной производительности, включая сокращение ширины шины памяти до 192 бит и 12 ГБ GDDR6. Карта использует модули памяти с показателем 18 Гбит/с, что обеспечивает максимальную пропускную способность в 432 Гбит/с, и включает 48 МБ кэш-памяти.

  В плане мощности RX 7800M имеет тактовую частоту графического процессора 2145 МГц и общее потребление 180 Вт, которая может возрасти до 200 Вт при определенных условиях. Это приближает её к флагманской RX 7900M по энергопотреблению. Тесты свидетельствуют, что RX 7800M может обойти мобильный графический процессор NVIDIA RTX 4070, но уступает RTX 4080. 

  Несмотря на конкурентоспособность на рынке мобильной графики, информация о релизе RX 7800M была минимизирована, и AMD не проводила активной рекламной кампании. Недостаток внимания связан с ограниченным выпуском адаптера, который появился только в немногих устройствах, таких как внешний графический процессор ONEXGPU2. RX 7800M, как ожидается, займёт нишу в линейке мобильных видеоадаптеров AMD, особенно в секторах верхнего и среднего уровней.

#amd #видеокарты #технологии #чипы #ускорители #radeon rx 7800m
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Google выпустила новую версию Android Auto 12.8
1
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
4
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
2
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
22
Стали известны фотовозможности предстоящего смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra
2
Warhammer 40,000: Space Marine 2 протестировали на 43 актуальных видеокартах
2
Нацбанк Украины меняет копейку на новую монету с польским уклоном
3
В сети появились изображения Xiaomi 14T Pro
+
Tecno раскрыла больше информации о своём роботе Dynamic 1 на IFA 2024
+
В России запустили горно-обогатительный комбинат, который войдет в пятерку ведущих комбинатов мира
1
Швеция так и не собирается передавать Украине истребители JAS Gripen
+
Microsoft сообщает о принудительном обновлении Windows 11 в следующем месяце
+
Sony прекращает бесплатную подписку PS Plus для украинцев с ноября
8
macOS Sequoia выйдет 16 сентября: официально утверждён список поддерживаемых устройств
+
Смартфон Xiaomi 14T Pro в чёрном цвете появился на первом изображении и раскрыл свой дизайн
+
В Великом Новгороде восстановлено оборонное предприятие
+
NVIDIA повысила производительность Llama 3.1 в 1,9 раза благодаря алгоритму декодирования Medusa
+
Читеры взломали новую игру Valve «Deadlock» еще до релиза
+
Новый фильм рассказывающий о ZX Spectrum планируется к показу 3 октября
3
Ученые представили короткое видео в котором поместилось движение тектонических плит за 1,8 млрд лет
1

Популярные статьи

Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
+
"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
3
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
5
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
17
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
95
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
24
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
15
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
19
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
19

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
14:28
Так как называть нынешнюю балалайку с этими чатгпт и прочими фанатазиями пьяного дворника - интеллектом, можно лишь с очень большой натяжкой
8-контактный разъём питания PCIe на платах MSI X870(E) обеспечит дополнительную мощность до 252 Вт
Дмитрий Зенцов
14:27
конечно проще заплатить 50К+ и не о чём не думать...
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
Nvidia&Intel Hater
14:19
Так там ниже дна производительность,чего тут включать то.Еще нет такой игры в которой этот огрызок дешевую 6600 обошел.кое как приблизился в некоторых и не более.Ну если ток лучиии ,много лучей...В ко...
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
nonses84
14:12
Вот это я понимаю поднялась производительность, не то что в видухах и процах!
Спрос на ремонт iPhone в России подскочил на 83% перед запуском iPhone 16
nonses84
14:05
Вот доля винды ещё сократиться, а Линукса увеличится!
"Альт" вместо Windows: Почта России запускает масштабный переход на отечественное ПО
VAKT
14:05
зачем маме ультимативно топовый планшет ?
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Артём Николаев
13:59
Не, тут хотя бы брелок будет. Всё лучше, чем криптофантики покупать, которые в ноль скамятся.
Intel не может выпускать годные процессоры на своих фабриках, поэтому разместит заказы на TSMC
dimasoid1970
13:35
В Почте и так косяков много, а с переходом на новый софт вообще капец настанет!))) Башкой никто не думает, лиш бы отрапортовать о выполнении непомерной задаче! Хлебнем еще добра от нашей любимой почты...
"Альт" вместо Windows: Почта России запускает масштабный переход на отечественное ПО
Алексей Ермоленко
13:33
Проверь ещё раз обновления. Возможно, оно идёт следом за установленным. У меня так было
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
Павел Хамлов
13:25
Дело не в цене абсолютно. Но если уж хочется понтанутся своей платежеспособностью то опять же Samsung Galaxy Z Fold6 не подойдет. Он выглядит как любой другой смарт на андройде с ценой 500+ баксов. Оч...
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем