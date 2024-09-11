Ранее данные чипы можно было найти лишь во внешних графических ускорителях ONEXGPU2, и сведения о мобильной видеокарте практически отсутствовали

AMD официально анонсировала мобильный графический процессор Radeon RX 7800M, который построен на архитектуре Navi 32 и предназначен для высоких нагрузок. Этот GPU теперь можно найти на сайте AMD, что подтверждает его наличие, хотя от компании не поступало официальных заявлений или рекламной информации о данном продукте.

RX 7800M входит в серию Radeon RX 7000M, основанную на RDNA3, куда также входят RX 7900M (Navi 31) и RX 7700M / 7600M (Navi 33). RX 7800M располагается между этими моделями и имеет 60 вычислительных блоков, что эквивалентно 3840 потоковым процессорам. Эта версия соответствует настольной RX 7800 XT, но с модификациями, специально разработанными для мобильной производительности, включая сокращение ширины шины памяти до 192 бит и 12 ГБ GDDR6. Карта использует модули памяти с показателем 18 Гбит/с, что обеспечивает максимальную пропускную способность в 432 Гбит/с, и включает 48 МБ кэш-памяти.

В плане мощности RX 7800M имеет тактовую частоту графического процессора 2145 МГц и общее потребление 180 Вт, которая может возрасти до 200 Вт при определенных условиях. Это приближает её к флагманской RX 7900M по энергопотреблению. Тесты свидетельствуют, что RX 7800M может обойти мобильный графический процессор NVIDIA RTX 4070, но уступает RTX 4080.

Несмотря на конкурентоспособность на рынке мобильной графики, информация о релизе RX 7800M была минимизирована, и AMD не проводила активной рекламной кампании. Недостаток внимания связан с ограниченным выпуском адаптера, который появился только в немногих устройствах, таких как внешний графический процессор ONEXGPU2. RX 7800M, как ожидается, займёт нишу в линейке мобильных видеоадаптеров AMD, особенно в секторах верхнего и среднего уровней.