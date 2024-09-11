Показатели нового процессора оказались на 40% выше, чем у Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Ожидается, что OnePlus 13 станет одним из первых смартфонов, оснащенных новым флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который будет анонсирован в следующем месяце. Тем не менее, накануне этого события появилась новая утечка, которая раскрыла результаты тестирования устройства в Geekbench.

OnePlus подтвердила свои намерения запустить OnePlus 13 в следующем месяце. Хотя маловероятно, что OnePlus 13 станет первым гаджетом с процессором Snapdragon 8 Gen 4 — первыми, скорее всего, будут модели Honor и Xiaomi 15 серии — флагманский смартфон все же окажется одним из первых устройств, которые получат данный чип, и, судя по всему, уже прошел тестирование в Geekbench с СоС от Qualcomm.

По информации от Digital Chat Station, в представленном списке фигурируют OnePlus 13 и его процессор Snapdragon 8 Gen 4, показавший 3236 баллов в одноядерном и 10 049 баллов в многоядерном тестах. Если сравнить с тестами Snapdragon 8 Gen 3, это улучшение производительности процессора составляет приблизительно 40% для нового флагманского чипа Qualcomm.

Несмотря на то что это предварительная информация и не стоит воспринимать её как окончательную истину, эти данные, вероятно, будут восприняты положительно, так как они также показывают возможности ядер Oryon от Qualcomm. Ранее были опубликованы утечки о Snapdragon 8 Gen 4, предполагающие наличие двух prime-ядер с частотой 4,09 ГГц и шести efficiency-ядер, работающих на 2,78 ГГц. Однако в данном списке указан смартфон с тактовыми частотами 4,32 ГГц и 3,53 ГГц соответственно.