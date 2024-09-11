Поступают сообщения о прилётах в Киевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях

В ночь с 10 на 11 сентября российская армия осуществила новую волну атак на позиции украинских войск в ряде контролируемых ими территорий. Поступили новости о взрывах в Днепропетровской области. Согласно последним данным, российские вооружённые силы нанесли удары по аэродрому и скоплениям военной техники в Кривом Роге. Также атаковали и личный состав ВСУ, который пытались перебросить через Павлоград в сторону Покровска.

Кроме того, зафиксированы взрывы в Киевской области и на позициях в районе Переяслава. После полуночи раздались взрывы на объектах в Харьковской области. Удары пришлись по местам размещения персонала ВСУ и ГУР, включая юго-восточные районы Харькова. В то же время украинские источники подтверждают успешность удара, направленного на скопление Вооружённых Сил Украины в районе населённого пункта Бездрик в Сумской области. Ракетный обстрел был совершен во время сбора личного состава и привел к потерям среди десятков украинских военнослужащих.

«Мы не будем называть конкретное подразделение и количество потерь, но подобные инциденты недопустимы. Поэтому в нашем внимании всем военнослужащим, включая тех, кто только что прибыл из учебных центров, стоит отметить, что такие сборы не должны происходить. Бездрик находится всего в 33 километрах от государственной границы, и это место оказалось совершенно не безопасным для собраний такого рода», — пишут украинские ресурсы.

Также были атакованы расположения ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.