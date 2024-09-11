Компания занимается выпуском носимых гаджетов, использующих нейросети для управления смартфонами и другими устройствами

Компания Wearable Devices Ltd. представила браслет с нейронным интерфейсом Mudra Link, который разработан для работы с Android-устройствами и уже доступен для предварительных заказов. Это устройство использует жестовое управление и новейшие технологии нейронного интерфейса, позволяя пользователям взаимодействовать с цифровыми гаджетами с помощью жестов.

Ранее выпущенный браслет Mudra Band для iOS пользовался популярностью у пользователей, стремящихся управлять своими девайсами используя движения запястья. Новый Mudra Link поддерживает более широкий ассортимент операционных систем, включая iOS, Android, Windows и macOS.

Это носимое устройство легко интегрируется с разными цифровыми платформами. Оно считывает и интерпретирует нейронные сигналы, поступающие с руки, и преобразует их в точные команды для разнообразных приложений, включая игры, расширенную реальность, элементы управления "умным домом" и профессиональные инструменты.

Согласно отчету, браслет Mudra Link применяет запатентованные алгоритмы для интерпретации нейронных сигналов, обеспечивая выдающуюся точность и скорость реакции. Он совместим с разнообразными устройствами и операционными системами, что делает его легким и удобным в использовании. Утверждается, что браслет можно носить на протяжении всего дня, не испытывая при этом усталости или дискомфорта.

Пользователи имеют возможность настраивать персонализированные жесты в зависимости от своих индивидуальных потребностей. Эта функция настройки управления жестами значительно улучшает общее впечатление от использования устройства.

Размеры браслета Mudra Link составляют 22 мм в ширину и 10 мм в толщину (с ремешком), при этом его вес равен 36 граммам. В комплект входят три нейронных датчика SNC, акселерометр и гироскоп, а соединение осуществляется через Bluetooth LE. Автономная работа устройства может достигать двух суток, а полный заряд занимает около 80 минут. Устройство также защищено от пыли и влаги по стандарту IP56.