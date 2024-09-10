Данные модели получат функцию мониторинга сердечного ритма и улучшенный дизайн

Компания Apple представила Powerbeats Pro 2, что стало заметным улучшением по сравнению с предыдущими моделями этих популярных беспроводных наушников. В ходе анонса, который включал тизер и презентацию программного обеспечения, были выделены несколько важных функций, среди которых мониторинг сердечного ритма и обновлённый дизайн.

Powerbeats Pro 2 будут оснащены встроенным датчиком сердечного ритма — это первое подобное устройство от Beats и Apple. Данная функция позволит пользователям следить за своим сердечным ритмом во время тренировок, а полученные данные будут легко интегрированы в приложение Apple Health. Для корректной работы этой функции оба наушника должны быть надеты во время занятий, что обеспечит точное и непрерывное отслеживание.

Как сообщается на сайте MacRumors, функция мониторинга сердечного ритма, вероятно, будет активироваться только при запуске тренировки в совместимом фитнес-приложении. Такой целенаправленный подход к фитнес-отслеживанию позволит пользователям сосредоточиться на своих упражнениях, пока наушники собирают данные. Кроме того, функция может быть связана с оборудованием спортзала для более комплексного мониторинга во время упражнений, таких как бег на дорожке.

Помимо слежения за сердечным ритмом, Powerbeats Pro 2 предложат ряд дополнительных аудиовозможностей. К их числу относятся активное шумоподавление (ANC), пространственное аудио и адаптивное аудио. Функция ANC позволит пользователям изолироваться от посторонних звуков, тогда как пространственное аудио создаст более иммерсивное ощущение во время прослушивания. Адаптивное аудио, в свою очередь, будет настраивать громкость в зависимости от окружающей обстановки, что обеспечит идеальное качество звука в любых условиях.





Apple также анонсировала более изящный дизайн для Powerbeats Pro 2. Новые наушники оборудованы регулируемыми заушными крючками, что способствует надежной фиксации и комфорту при длительном использовании. Улучшенный тонкий профиль не только увеличивает визуальную привлекательность наушников, но и способствует более оптимальной посадке, обладая при этом улучшенной функциональностью.

Наушники будут доступны в четырех новых оттенках: оранжевом, фиолетовом, черном и бежевом. Каждый из этих цветов будет поставляться с зарядным чехлом, который, хотя и будет напоминать свой аналог из первого поколения, порадует пользователей новым белым логотипом Beats вместо старого рельефного варианта.

Одним из значительных изменений в Powerbeats Pro 2 является переход от физических кнопок к сенсорному управлению. Физическая кнопка на логотипе Beats, присутствовавшая в предыдущей версии, теперь заменена на сенсорную панель. Тем не менее, наушники сохранят физическую кнопку на стержне для обеспечения тактильной обратной связи при выполнении определенных действий.