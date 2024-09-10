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Zelikman
Sollers начнёт производство гибридных пикапов на территории России
По мнению Дениса Мантурова, подобные автомобили лучше подходят для российской рынка, чем полностью электрические модели

  Группа компаний Sollers планирует начать производить бензоэлектрические пикапы, как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что для государства гибридные автомобили представляют собой более очевидную перспективу по сравнению с полностью электрическими транспортными средствами.

  По словам Мантурова, производство гибридных моделей стартует в ближайшее время, но он не уточнил, какая именно модель будет выпущена. Учитывая тесное сотрудничество Sollers с китайской компанией JAC, вероятно, что российский производитель займётся выпуском пикапа этого бренда. На данный момент Sollers уже производит пикап ST6, также известный как JAC T6, на своём заводе во Владивостоке, где раньше собирали автомобили Mazda. В начале следующего года в продаже должен появиться ST8, производство которого планируется организовать на Ульяновском заводе.

  Денис Мантуров сообщил, что в скором времени в России будет внедрена программа для стимулирования спроса на гибридные автомобили. Он отметил, что бензоэлектрический транспорт лучше соответствует реалиям страны, особенно для покупателей, проживающих вне крупных городов. Кроме того, вице-премьер выразил сомнение в возвращении зарубежных производителей, которые покинули российский рынок, даже с учетом имеющихся у них опционов.

  «У них есть возможности для возвращения, но я сомневаюсь в реальных перспективах их осуществления. Новые партнеры, пришедшие им на смену, предлагают более выгодные условия для использования своих платформ», — заявил Мантуров.

  Ранее было сообщено, что пикап Sollers ST6 будет оснащен двигателем, произведенным в России. Грузовик планируется оснастить дизельным агрегатом, который собирают в Елабуге, а также шестиступенчатой механической трансмиссией от ЗМЗ.

#россия #китай #технологии #автомобили #транспорт #рынок #производство
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