Предоставление инструментов для моддинга сообществу освежило интерес к проекту со стороны фанатов

Всего спустя четыре дня после официального запуска инструментов для модификации Baldur's Gate 3 и начала партнерства Larian Studios с Mod.io для размещения модов, общее число загрузок модификаций уже достигло практически 5,5 миллионов. На данный момент наибольшей популярностью среди модов Baldur's Gate 3 пользуются следующие:

ImpUI (усовершенствованный интерфейс) — 283 тысячи загрузок Faces of Faerun — 180 тысяч загрузок Регулируемый лимит участников — 116 тысяч загрузок Kay's Hair Extensions — 108 тысяч загрузок Небольшие исправления в Mod Manager — 97 тысяч загрузок UnlockLevelCurve — уровни 13-20 — 91 тысяча загрузок FaerunColors — 88 тысяч загрузок Вся лагерная одежда и раскраски — 82 тысячи загрузок Улучшенный интерфейс инвентаря — 70 тысяч загрузок Невесомые расходные материалы — 67 тысяч загрузок Лучший Hotbar 2 — 65 тысяч загрузок Origin Feat. — 61 тысяча загрузок База LemonShaderBase — 60 тысяч загрузок Lemons AIO Pack 2 — 60 тысяч загрузок Lemon AIO Pack 1 — 55 тысяч загрузок Увеличение количества контейнеров — 55 тысяч загрузок Kay's Hair мод — 54 тысячи загрузок Пирсинг Леикарны: Кристаллы — 54 тысячи загрузок

Множество модификаций на Mod.io представляют собой просто репосты модов, ранее доступных на Nexus, и которые были созданы без использования специализированных инструментов для моддинга. Всё же доступ к набору модов предоставит моддерам возможность разрабатывать новые и, возможно, более качественные моды для Baldur's Gate 3.

Реализация, предложенная Larian и Mod.io, включает встроенный менеджер модов, что позволяет пользователям без усилий загружать и устанавливать модификации прямо в игре. Этот аспект был критически важен, так как Larian стремился обеспечить совместимость модов Baldur's Gate 3 и с консольными платформами, что исключает возможность применения привычной схемы моддинга для ПК — загрузку файлов с внешних сайтов и их сложное внедрение.

В настоящее время патч 7 для Baldur's Gate 3 еще не доступен на консолях и Mac, однако ожидается, что его релиз состоится в следующем месяце, так что ждать осталось недолго.