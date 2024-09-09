Сообщается о первой отгрузке сжиженного газа с завода Арктик СПГ 2 для азиатских клиентов

Как сообщает издание Bloomberg, российский завод по сжижению природного газа, оказавшийся под санкциями, впервые отправляет партию своей продукции в Азию. Москва продолжает находить покупателей для своих товаров в обход ограничений, введенных Соединёнными Штатами.

Так, компания Everest Energy забрала груз с завода Арктик СПГ 2, расположенного на северо-востоке России, в минувшие выходные. В настоящее время судно движется в Азию по Северному морскому пути, согласно данным мониторинга. Судно, построенное в 2003 году, также оказалось под санкциями США в прошлом месяце из-за, якобы, связей с предполагаемым «теневым флотом». Кроме того, на прошлой неделе Палау навсегда аннулировал его судоходный сертификат.

Пересечение арктического торгового маршрута традиционным судном СПГ без ледокольных возможностей является крайне необычным и потенциально рискованным шагом, особенно учитывая, что этот путь полностью замерзает зимой на севере. Неясно, какова окончательная цель для судна Everest Energy. Оно может направиться либо на Корякское топливное хранилище на Камчатке, либо в импортный терминал в Азии.

Завод Арктик СПГ 2 начал свое производство в декабре, однако экспорт задержался на несколько месяцев из-за американских санкций, введенных после начала Специальной военной операции на Украине. Тем не менее, с августа завод начал отгрузки через суда с непрозрачными владельцами, которые скрывали свое местоположение для обхода западных санкций.