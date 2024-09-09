Это произошло сразу после освобождения основателя платформы Павла Дурова

Недавно внимание общественности привлекла площадка Telegram. Это произошло после задержания её гендиректора Павла Дурова. Ситуация якобы связана с проблемами в модерации контента на платформе. В результате расследования выяснилось, что Telegram стал своего рода ареной для незаконных действий.

Издание The New York Times проанализировало около 3,2 миллиона сообщений в 16 тысячах каналов Telegram. В ходе исследования обнаружилось около 1500 каналов, где распространялось учение о превосходстве белой расы. Также были выявлены более 20 каналов, торгующих оружием, и примерно 22 канала, предлагающих запрещенные вещества.

Французские правоохранительные органы использовали подобную активность на платформе в качестве основания для ареста Дурова. Они утверждали, что он оказался в такой ситуации из-за недостаточных мер модерации. Следует отметить, что конфиденциальность всегда была одной из ключевых особенностей Telegram. Кроме того, существование открытого исходного кода позволяет разработчикам создавать свои собственные версии приложения, такие как Nekogram X и Forkgram.

Дуров считает, что его задержания было ошибочным.

«Применение устаревших законов, созданных до эпохи смартфонов, для обвинения CEO в преступлениях, совершенных другими пользователями на управляемой им платформе, является неправильным решением», — заявил он.

После его освобождения Telegram обновил свой раздел FAQ по вопросам модерации. Ранее в разделе указывалось: «Все чаты и групповые чаты Telegram остаются закрытыми для участников. Мы не реагируем на любые запросы, связанные с ними».

В новой версии утверждается: «Все приложения Telegram оснащены кнопками «Пожаловаться», которые позволяют вам сообщать нашим модераторам о незаконном контенте — всего за несколько кликов».

Это изменение вызвало у пользователей опасения о возможном снижении уровня конфиденциальности. Тем не менее, в вопросах шифрования сообщений существенных изменений не произошло. Компания также не собирается внедрять модераторов для анализа бесед и групп.