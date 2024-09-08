Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
После открытия предзаказов на Huawei Mate XT компания получила свыше 2 млн заявок
При этом большая часть технических характеристик до сих пор не раскрыта


  Ожидается, что Huawei Mate XT, первый в мире серийный смартфон с тройным складным дизайном, будет официально представлен 10 сентября. Неудивительно, что компания уже открыла предварительные заказы на свой новый флагман. Вероятно, в начале продаж будет доступно ограниченное количество устройств, но огромный интерес, который устройство вызвало среди потребителей, может оказаться довольно впечатляющим. На сегодняшний день было зафиксировано более 2 миллионов предварительных заказов на Mate XT.

  Цены на Huawei Mate XT пока остаются неизвестными, однако смартфон с тройным складыванием будет предложен в двух вариантах по объему оперативной памяти и встроенного хранилища. После многочисленных утечек и слухов вокруг Mate XT, компания также открыла предварительные заказы, а начало официальных продаж запланировано на 19 сентября. Huawei запустила трекер для отслеживания интереса к своему новому смартфону, и с более чем 2,3 миллионами предварительных заказов можно с уверенностью утверждать, что конкуренты компании начинают проявлять беспокойство.


  У Huawei, вероятно, будет ограниченное количество товаров на складе, так как сложно представить, какое инженерное и дизайнерское мастерство потребовалось различным командам для создания такого устройства, как Mate XT. Даже если запуск похожего форм-фактора в массовое производство возможен, он неизбежно столкнется с множеством сложностей. Поскольку ни одна компания до сих пор не пыталась разработать аналогичный продукт. Судя по всему его цена будет довольно высокой.

  Также стоит отметить, что предварительное бронирование не всегда предполагает окончательную покупку, но даже если учитывать 50% коэффициент конверсии, это означает, что Mate XT мог бы разойтись в количестве одного миллиона единиц всего за несколько дней. На странице бронирования сейчас выставлены только параметры ОЗУ, объема памяти и цвета, при этом базовая версия включает 16 ГБ оперативной памяти. Доступны варианты на 512 ГБ или 1 ТБ, а также цвета – красный или черный. Остальные технические характеристики пока не раскрыты, и большое количество информации остается неизвестным.

#смартфоны #технологии #huawei #гаджеты #mate xt
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Запущенная 4 года назад первая плавучая ветряная электростанция превзошла ожидания
3
Чипы TSMC американского производства уже достигли того же уровня качества, как и на Тайване
10
Экспериментальный солнечный парус НАСА ACS3 начал странно "колебаться" на орбите
3
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
2
Как слияние черных дыр объясняет загадку Sgr A* в нашей галактике
+
Открылось предварительное бронирование тройного смартфона Huawei Mate XT Extraordinary Master
+
Появились кадры применения ВС РФ ФАБ-3000 на Курском направлении
2
Почему NVIDIA не может выпустить GeForce RTX 5090 в 2024, и почему не всем инсайдерам стоит доверять
4
В НАСА придумали, как вытащить застрявших астронавтов Boeing Starliner
1
Маск неожиданно высказался о Black Myth: Wukong
+
В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom пояивлась новая способность "Fuse"
5
Автомобиль Lada Iskra выпустили в новом кузове и в новом цвете
+
Business Insider: Поколение Z отказывается от поисковика Google
3
В сети появилось изображение Galaxy Z Fold Special Edition
+
Blue Origin планирует уложиться в сжатые сроки запуска первой миссии New Glenn
2
Боец ММА Конор Макгрегор выдвигается на пост президента Ирландии
3
«Яндекс» разработал высокодетализированную карту для навигации по крупным городам юга России
+
Galaxy S25 Ultra может стать самым тонким флагманом Samsung за последние несколько лет
+
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил необычную атмосферу на экзопланете L98-59 d
+
Разработчик Helldivers 2 сообщает о сентябрьских изменениях в балансе
+

Популярные статьи

Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
11
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
11
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
16
Что за "Гром" на самом деле ударил по заводу в Харькове и откуда столько путаницы
7
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
27
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
5
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
14
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
8
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
18

Сейчас обсуждают

Сергей -
20:45
8 уже реально впритык если активно пользоваться, оптимально 12, 16 уже дороговато, спасает пока подкачка поставил на 8
Сколько ОЗУ должно быть в смартфоне – согласно тестам, 8 Гб уже мало, а 16 Гб в самый раз
Виктор Орловский
20:44
Башни они как бы разные(всякие там Тру спириты, Коммандеры сейчас в топе по цене качеству), плюс важно какой корпус и как воздушные потоки организованны, твоя инфа мне ничего не говорит, сам понимаешь...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
Леон Брусиловский
20:41
Вероятно это как то связано с невероятным падением качества этого самого поиска где уже Яндекс и бинг ищут лучше то что тебе нужно а не рекламу и какой то шлак.
Business Insider: Поколение Z отказывается от поисковика Google
Леон Брусиловский
20:31
Опять новый сокет. Всего то купите еще одну плату за сто тысяч может быть в новом процессоре Интел не накосичили, в конце концов вам что жалко денег. Ведь так много изменений в плате, одна пластмастка...
Процессор Intel Core Ultra 9 285K протестировали на плате Asus ROG Maximus Z890 APEX
Сергей Анатолич
20:31
А подлёдную базу на антарктиде он строить не собирается? Клоун.
Зеленский собирается строить на Украине подземные оружейные заводы
Такой то
20:30
"обосрался сын кулацкий"(с)
В Латвии заявили о падении «российского военного дрона»
Def
20:29
Конечно нравится. Они когда скакали как дрессированные гомодриллы за печенье гниланд всё время повторяли: "мы не рабы", "захотим, и следующего тоже скинем".
Зеленский собирается строить на Украине подземные оружейные заводы
REY_B_
20:21
А ты читать умеешь? Это просто факт, что на 5ГГЦ современный процессор нагреерся на воздухе 90+ градусов.
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
REY_B_
20:20
У меня 5800Х3D. На башне в TDP 240Вт, он с лёгкостью упирался в 90 градусов. Водянка за 10К решила проблему полностью. Треть цены. Заявлено 6 лет эксплуатации без обслуживания. Т.е. на жизненный цикл ...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
Роман Игумнов
20:16
Ой, ну пускай пожрет Gавна раз ему так хочется.
Автор Metal Hellsinger отказался от покупки Space Marine 2, поскольку игру сделали в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем