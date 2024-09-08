При этом большая часть технических характеристик до сих пор не раскрыта





Ожидается, что Huawei Mate XT, первый в мире серийный смартфон с тройным складным дизайном, будет официально представлен 10 сентября. Неудивительно, что компания уже открыла предварительные заказы на свой новый флагман. Вероятно, в начале продаж будет доступно ограниченное количество устройств, но огромный интерес, который устройство вызвало среди потребителей, может оказаться довольно впечатляющим. На сегодняшний день было зафиксировано более 2 миллионов предварительных заказов на Mate XT.

Цены на Huawei Mate XT пока остаются неизвестными, однако смартфон с тройным складыванием будет предложен в двух вариантах по объему оперативной памяти и встроенного хранилища. После многочисленных утечек и слухов вокруг Mate XT, компания также открыла предварительные заказы, а начало официальных продаж запланировано на 19 сентября. Huawei запустила трекер для отслеживания интереса к своему новому смартфону, и с более чем 2,3 миллионами предварительных заказов можно с уверенностью утверждать, что конкуренты компании начинают проявлять беспокойство.





У Huawei, вероятно, будет ограниченное количество товаров на складе, так как сложно представить, какое инженерное и дизайнерское мастерство потребовалось различным командам для создания такого устройства, как Mate XT. Даже если запуск похожего форм-фактора в массовое производство возможен, он неизбежно столкнется с множеством сложностей. Поскольку ни одна компания до сих пор не пыталась разработать аналогичный продукт. Судя по всему его цена будет довольно высокой.

Также стоит отметить, что предварительное бронирование не всегда предполагает окончательную покупку, но даже если учитывать 50% коэффициент конверсии, это означает, что Mate XT мог бы разойтись в количестве одного миллиона единиц всего за несколько дней. На странице бронирования сейчас выставлены только параметры ОЗУ, объема памяти и цвета, при этом базовая версия включает 16 ГБ оперативной памяти. Доступны варианты на 512 ГБ или 1 ТБ, а также цвета – красный или черный. Остальные технические характеристики пока не раскрыты, и большое количество информации остается неизвестным.