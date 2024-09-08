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Zelikman
AMD Radeon RX 7800M оказался на 28% производительнее, чем ноутбучная Nvidia RTX 4070
Всё же стоит учесть, что в настоящий момент данные видеоадаптеры установлены лишь в системах OneXGPU 2


  Графический процессор AMD Radeon RX 7800M в системе OneXGPU 2 проявил себя как выдающийся компонент на фоне соперников, хотя его доступность в ноутбуках по-прежнему вызывает вопросы.

  В недавнем тестировании OneXGPU 2 в синтетическом бенчмарке 3DMark Time Spy было показано, что GPU AMD Radeon RX 7800M демонстрирует хорошие результаты как решение среднего уровня. OneXGPU 2, представленный пару недель назад, снова подвергся проверке в рамках теста. OneXGPU 2 это внешнее графическое решение для игровых консолей и мини-ПК, оснащенное графическим процессором Radeon RX 7800M. Он основан на архитектуре RDNA 3 и служит на кремниевой базе Navi 32.

Это уникальный eGPU с RX 7800M, появившийся на рынке даже раньше, чем AMD сделала официальный анонс, и это единственный продукт, использующий данный графический процессор.

  AMD Radeon RX 7800M продемонстрировала впечатляющие результаты, набрав 15806 баллов в тесте Time Spy, что дало общий итог в 13456 баллов. Данное устройство подключалось к OneXPlayer X1, который работает на базе APU AMD Ryzen 7 8840U — более энергоэкономичном варианте Ryzen 7 8840HS APU, использующемся в только что анонсированном игровом компьютере Acer, Nitro Blaze 2.


  Если сравнить его с конкурентами, то RX 7800M примерно на 28% превосходит ноутбучный графический процессор RTX 4070, показавший 12380 баллов. Этот разрыв внушительный, учитывая, что настольные версии RTX 4070 и Radeon RX 7800 XT имеют схожие показатели по производительности.

#amd #nvidia #видеокарты #rtx 4070 #rx 7800m
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