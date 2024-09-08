Пекин уже работает над запуском стелс-беспилотников со своих авианосцев





США обновляют свои авианосцы, оснащая их множеством передовых дронов. Это вызвано появлением у Китайской Народной Республики стелс-беспилотников GJ-11 Sharp Sword, что заставляет Соединённые Штаты принимать меры в ответ.

Американское издание The Warzone сообщило, что Китай активно развивает малозаметный дрон GJ-11 Sharp Sword, который имеет конструкцию «летающего крыла». Он интегрируется с пилотируемыми летательными аппаратами, и в настоящее время ведутся работы по его запуску с авианосцев. Чтобы противостоять этой угрозе, США также внедряют БПЛА для своего флота. Это подчеркивает очередной этап соперничества между Вашингтоном и Пекином за лидерство в высоких технологиях в военно-морской и авиационной сферах.





Действительно, GJ-11 является важным шагом к военному превосходству Китая. В ответ на это, Штаты полностью пересматривают концепцию своих авианосных групп, акцентируя внимание на беспилотных технологиях.

Однако в то же время Соединенные Штаты приостановили работу над своими дронами типа «летающее крыло». По крайней мере, эта деятельность не является публичной. При этом Китай активно разрабатывает и другие подобные беспилотные аппараты, в том числе более миниатюрную модель CS-550T от компании AVIC. Это существенно отличается от американского оборонного сектора, как указывает автор, у которого нет аналогичных устройств в процессе разработки. Тем не менее, не исключено, что в США существует скрытая работа в этом направлении.

GJ-11 Sharp Sword создан для проведения разведывательных операций, наблюдения и рекогносцировки, а также для ударных миссий. Ожидается, что такие БПЛА будут действовать в тандеме со стелс-истребителями J-20 и в будущем могут быть размещены на авианосцах Народно-освободительной армии Китая.